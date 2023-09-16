Експерт назвав моделі автомобілів, які дешеві в обслуговуванні та менше ламаються

Дешеве в обслуговуванні - це один з основних запитів та критеріїв при виборі автомобіля. Не звернувши увагу на експлуатаційні витрати, можна щорічно витрачати великі суми, вже не кажучи про регулярну заправку та позапланові ремонтні роботи.

Особливості автомобілів

За словами експерта, для того, щоб визначити найдешевші в обслуговуванні автомобілі, спочатку треба розділити їх на групи:

автомобілі з двигунами внутрішнього згорання (ДВЗ) - дизельні, бензинові, бензинові з газобалонним обладнанням (ГБО)

електричні

Двигуни внутрішнього згорання передбачають багато елементів, що постійно крутяться та труться. Саме такі елементи найбільше зношуються і потребують мастильні матеріали, щоб продовжити свій строк роботи.

Крім того, для екологічності автомобілі з ДВЗ оснащують додатковим обладнанням (системами), яке знижує викиди в повітря, але і знижує ресурс двигуна і додає більше затрат на обслуговування цього обладнання (систем).

В електричних машин на відміну від автомобілів з ДВЗ відсутні такі системи. Єдине спільне - це підвіска автомобіля.

Які автомобілі дешеві в обслуговуванні

Денис Черниш зазначив, що найдешевшим в обслуговуванні є електричні автомобілі з найпростішою балочною підвіскою.

Варто пам'ятати, що чим більше технологій (комплектування) застосовано в автомобілі, тим більша ймовірність того, що щось швидко вийде з ладу.

Відповідно, чим менше технологій, тим дешевший автомобіль в обслуговуванні - таким являється електромобіль.

Якщо ви надаєте перевагу автомобілям з двигуном внутрішнього згорання, то обирати потрібно передньоприводні машини зі звичайними атмосферними 4-циліндровими, 8-клапанними двигунами та без систем стабілізації, антиблокування при гальмуванні та кондиціонування.

Експерт каже, що до таких автомобілів можна віднести Daewoo Lanos та Chevrolet Aveo, до 2006 року.

"В цих машинах нема чому ламатись. А на те що є, то на ринку дуже великий вибір бюджетних запчастин", - додав інженер.