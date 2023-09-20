Эксперты рассказали, можно ли сэкономить на ремонте авто и как это правильно сделать

Многие автовладельцы сегодня вынуждены экономить на обслуживании своих машин. Однако экономия на услугах СТО и запчастях может обернуться проблемами в пути. Поэтому стоит знать о некоторых способах сбережения.

Можно ли сэкономить на ремонте авто

По словам эксперта, есть две составляющие себестоимости услуг в автобизнесе: стоимость запчастей и цена за проделанную работу.

В частности, запчасти к автомобилю бывают следующих видов:

оригинальные - дорогие

лицензионные копии - средняя цена

копии и подделки - дешевые

Специалист отметил, что отличить разницу почти невозможно. Лучше всего покупать у проверенного продавца и получить гарантии качества.

Работа состоит из оплаты за час, прибыли автосервиса и амортизации оборудования и лицензий.

Поэтому, если компания не новая, находится не в центре, не перегружена новым оборудованием, что не окупилось - можно получить качественную услугу по средней цене.

Виталий Опанасюк добавил, что найти проверенные и качественные запчасти, быстрый, качественный, но не дорогой сервис - сложная задача.

Лучшим решением, по мнению специалиста, будет не владеть автомобилем, а брать его в аренду, кершеринг (владение долей авто с правом пользоваться) или лизинг (предоставление машины в пользование на определенный срок). Таким образом эти расходы и принятие решения лежат на владельце.

Для юридических лиц экономия состоит в сфере верного отнесения расходов на автомобиль.

Какие правила соблюдать

Инженер ГП "Укрметртестстандарт" Денис Черныш назвал 3 способа, которые следует придерживаться, чтобы сэкономить на обслуживании машины.

Выбор автомобиля

Он отметил, что чем меньше деталей в машине, тем меньше нужно будет менять деталей. Если автомобиль будет эксклюзивным, то возможен дефицит деталей, а за это придется заплатить больше.

"Автомобиль должен быть достаточно распространенным, как говорится - народный", - добавил специалист.

Выбор запчастей

На распространенный автомобиль на рынке очень много предложений. Не всегда самые дорогие детали отрабатывают назначенный ресурс.

Желательно брать проверенные, средние по стоимости, желательно с хорошими отзывами и сертификатами изготовителя.

Выбор СТО

Если вы обслуживаете авто на большом СТО, то есть много плюсов, таких как уровень сервиса, ответственность, возможность сделать все в одном месте.

Однако важно помнить, чем больше СТО, тем больше затрат на его содержание. К тому же многие квалифицированные специалисты после работы на крупных компаниях перешли работать "на себя в гаражах".

Инженер отметил, что во многих случаях мастера могут получать большую прибыль при снижении стоимости обслуживания. Поэтому основная задача - найти соответствующего специалиста по конкретной проблеме.