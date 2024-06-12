Спина буде боліти: експерти назвали види сумок, які сильно шкодять

Незамінним аксесуаром усіх є сумка. Як виявилось, деякі види сумок можуть нашкодити людині, провокуючи проблеми зі спиною та шиєю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Яка сумка може нашкодити

Якщо ви страждаєте від болю в спині або шиї, то можливо в цьому винна ваша сумка.

Нейрохірург Люк Мачишин розповів, коли люди носять невідповідну сумку, особливо таку, яка надмірно навантажує хребет, у них часто з’являється біль у плечах, а також у нижній частині шиї та верхній частині спини.

Всі ці структури з’єднані через великий трапецієподібний м’яз, який тягнеться від основи черепа до плечей, а потім до середини спини. Симптоми починають розвиватися через кілька днів або навіть тижнів використання сумки, яка не відповідає розміру.

Багато захворювань опорно-рухового апарату можуть виникнути через неправильне носіння сумок. Біль у верхній або нижній частині спини може виникати, якщо змінюється хода або якщо людина змінює свою поставу через дисбаланс ваги.

Пошкодження нервів може виникнути, якщо ремені вузькі впиваються в шкіру людини. Пошкодження нервів може призвести до поколювання або оніміння.

Навіть якщо ваша сумка зараз не завдає вам болю, ви можете закласти основу для проблем у майбутньому.

Які сумки шкодять

Небезпечними для спини вважаються сумки через плече. Сюди можна віднести і спортивний варіант сумок.

Це не тільки призводить до навантаження на плече, але й до незбалансованого навантаження, яке покладається безпосередньо на шию та грудний відділ хребта.

Доктор Джорданна Клерфілд-Генрі зазначив, що носіння сумки на одному плечі, а не рівномірний розподіл ваги на обидва плечі, може спричинити зміщення хребта та напругу.

Ідеальна сумка має бути легкою, щоб зменшити загальне навантаження на спину.

Сумки через плече шкодять спині (фото: Freepik)

Рюкзаки краще, ніж сумки через плече, але тільки якщо ви використовуєте їх правильно.

Вибираючи рюкзак, звертайте увагу на ергономічний дизайн. Регульовані та м’які плечові ремені необхідні для рівномірного розподілу ваги сумки на плечі та верхню частину спини, зменшуючи навантаження.

Крім того, м’яка задня панель забезпечує амортизацію та підтримку, запобігаючи дискомфорту від точок тиску. Поясний або нагрудний ремінь може додатково стабілізувати сумку та зменшити навантаження на плечі.

Особливо важливо стежити за тим, щоб під час носіння рюкзак залишався на одному рівні з плечима або на кілька дюймів нижче. Іншими словами, він не повинен звисати нижче талії, оскільки це посилює навантаження на м’язи верхньої частини спини.

Якщо ви носите гаманець у кишені штанів, покладіть його в передню кишеню або обов’язково вийміть, коли сидите. Сидіння з гаманцем у задній кишені не тільки чинить тиск на сідничний нерв, але й призводить до неправильної постави під час сидіння.