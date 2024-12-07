6 простих вправ, які допоможуть отримати сильну та підтягнуту спину

Надлишок жиру може викликати біль у спині та дискомфорт. Деякі вправи дуже ефективні для загального спалювання жиру на спині та ще й допоможуть зміцнити м'язи

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Фізіолог та тренер Джордан Фаррел розповів, що г енетика та звички способу життя відіграють важливу роль у тому, як тіло накопичує жир.

Коли мова заходить про втрату жиру та нарощування м’язів, на жаль, ми не можемо вирішити, звідки відбувається втрата жиру. Найкраще зосередитися на загальній втраті за допомогою фізичних вправ і правильного харчування.

Підйом гантелей в нахилі

Для цієї вправи виконайте три підходи по вісім-десять повторень. Візьміть гантель долонями одна до одної. Злегка зігніть коліна та витягніть тулуб вперед, прогнувшись у попереку.

Після цього п іднімайте гантелі, тримаючи лікті близько до тіла. Повільно опустіть вагу у вихідне положення і повторіть знову.

Підйом гантелей в нахилі (фото: Freepik)

Міст

Ляжте на спину, зігніть коліна та поставте ступні на підлогу, розставте їх на ширині стегон. Руки покладіть з боків долонями вгору.

Напружте сідниці та відірвіть стегна від підлоги так високо, як тільки можете. Після цього опустіться і виконайте рух знову.

Зробіть три підходи по 12 разів.

Вправа "Міст" (фото: bestlifeonline.com)

Бічні підйоми гантелей

Ця вправа корисна для зміцнення спини. Візьміть гантелі і встаньте, розставивши ноги на ширині плечей.

Злегка зігніть коліна і нахиліть тулуб вперед, прогнувшись у попереку. Підіймайте руки в сторони, поки вони повністю не вирівняються. Опустіть руки і повторіть з іншого боку.

Бічні підйоми гантелей (фото: bestlifeonline.com)

Бічна планка

Бічна планка - ще одна вправа з власною вагою, яка не потребує обладнання. Ляжте на правий бік, підтримуючи верхню частину тіла на передпліччі так, щоб плече було розташоване прямо над ліктем.

Поставте ліву ногу на праву. Видихніть, піднімаючи стегно від підлоги, а ліву руку піднімайте до стелі. Тримайте плечі та стегна на прямій лінії.

Затримайтеся на 60 секунд та поверніться у вихідне положення.

Бічна планка (фото: Freepik)

Супермен

Така вправа допомагає зміцнити м’язи спини. Ляжте обличчям вниз на килимок, витягнувши руки перед собою. Одночасно відірвіть руки, ноги та груди від підлоги та затримайтеся на дві секунди.

Вправа "Супермен" (фото: bestlifeonline.com)