Эксперты назвали две распространенные причины боли в спине и как избежать этого

Боль в спине является распространенной проблемой и может возникать из-за чрезмерного веса тела и малоподвижного образа жизни. Эксперты назвали способы, которые помогут быстро облегчить состояние и снять боль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online .

Поддерживайте здоровый вес

Похудение особенно важно, если у вас избыточный вес или ожирение для крепкой спины без боли. Поддержание здорового веса или потеря может помочь облегчить или предотвратить проблемы со спиной, а также уменьшить нагрузку на суставы.

Доктор медицинских наук Рики Сингх рассказал, что избыточный вес приводит к тому, что мышцам придется работать больше, чтобы выполнять повседневные задачи. Теряя вес, вы уменьшаете нагрузку на спину.

Слишком большой вес может повлиять на изгиб позвоночника. Лишний вес создает нагрузку на спину. Спина может потерять свою должную опору и со временем развить неестественное искривление позвоночника.

Питательная диета важна для поддержания здорового веса и предотвращения воспалений. Важно помнить, что важнейшим компонентом здоровья позвоночника является профилактика, которая начинается с должного отношения к нашему телу.

Регулярный спорт

Физическая активность также помогает справиться с болью в спине. Спорт может быть вашим лучшим выбором для предотвращения и лечения хронической боли в пояснице.

"Прогуляйтесь или сделайте легкую пробежку. Высокоинтенсивные интервальные тренировки сейчас очень модны, и это, несомненно, имеет определенную пользу. Но если это вам не нравится, просто найдите занятие, которое вам нравится, чтобы поддерживать движение", - отметил медик.

Важно, из-за недостатка движения не только атрофируются мышцы и возникают боли в спине: гиподинамия провоцирует головную боль, проблемы со сном, нервозность, быструю утомляемость и ожирение.

Сидящая или стоячая работа часто является частой причиной проблем со спиной у современных людей. В таком случае страдают все три основных отдела позвоночника: