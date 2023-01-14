Експерт розповів про шахрайські схеми у соцмережах! Ось як вони працюють

Шахрайські схеми у соцмережах

Часто у групи Telegram, Viber чи меседжері соцмереж надходять повідомлення із активними посиланнями. Це один із найпоширеніших варіантів шахрайства в інтернеті, адже посилання може вести на неперевірені сайти.

"Вірус спам-фішинг може стосуватись будь-якого меседжеру та соціальної мережі. Багато хто почав отримувати в чатах та в особисті повідомлення посилання на актуальні графіки світла, отримання виплати, прохання проголосувати за когось у конкурсі тощо. У жодному випадку не переходьте за цими посиланнями, поки не дізнаєтесь у відправника, чи то дійсно він щось скидав і що це за посилання. Це стосується знайомих вам людей. Всіх інших навіть не питайте, а приміть за аксіому, що то є шкідливе посилання", - пояснює експерт.

Також Болгов радить адмінам груп та чатів видаляти такі посилання. А учасникам груп слід повідомляти про такі публікації чи коментарі адмінам для вчасного реагування. Адже попри постійні попередження, люди все одно переходять за незнайомими й неперевіреними посиланнями.

Саме так працює фішинг. У перекладі з англійської це означає "риболовля". А такі тексти з посиланнями, які маскуються під якусь тему - гачок із привабливою приманкою. І коли людина переходить за посиланням, то потрапляє на цей гачок. Простими словами фішинг спрацював і вас підсікли.

"Завдання фішингу - змусити вас зробити те, що хоче людина в кіберпросторі. У цьому випадку - тицьнути на фішингове посилання. А куди воно приведе і що зробить - це вже інше питання. Може бути спам, вірус, збір даних, накрутка переглядів сайту, шахрайство, сайт клон для викрадання ваших даних або сторінки і так далі", - наголошує Болгов.

Приклад фішингу (фото: Руслан Болгов)

Всім, хто відкрив незнайомі посилання такого типу, як на фото, варто перевірити свої налаштування у месенджері через ці опції: налаштування - безпека - пристрої.

"І повидаляйте всі незнайомі відкрити сеанси. Якщо не виходить, тоді доведеться видаляти і заново встановлювати меседжер, в який прийшло фішингове повідомлення", - додає експерт.