Українцям розповіли, як знайти роботу і не стати жертвою шахраїв: дієві поради

Через великий рівень безробіття зросла кількість випадків шахрайства. Українці, які втратили роботу ще на початку війни та вже майже вичерпали свої фінансові запаси, стають легкими жертвами аферистів.

Ми розпитали експерта про те, які моменти в оголошенні про вакансію мають насторожити і як не втратити гроші при пошуку роботи.

Як не стати жертвою шахраїв

"Люди, які втратили роботу, бувають у такій паніці, що починають її шукати скрізь. Багато хто звертається до соцмереж, телеграм-каналів. Це хороші альтернативи, але треба перевіряти роботодавця", - розповідає Тетяна Пашкіна, кар'єрний консультант.

У соцмережах збільшилась кількість оголошень про роботу. Там начебто діляться своїм досвідом і радять, як заробити немалі гроші без жодної кваліфікації.

"Я бачу велику кількість фейкових вакансій. Наприклад, пропонують передрукувати текст, або змалювати щось зі скан-копії й за це платять непогані гроші. І при цьому вимагають 100 гривень за реєстрацію, тоді ще 150 гривень за акаунт, а роботи в результаті не буде. І людина віддасть гроші", - додає експертка.

Радить критично ставитись до таких оголошень і не вестись на вакансії із заманливо високими зарплатами.

"Все, що вимагає гроші за працевлаштування - це шахрайство. Оскільки наступного року нам кажуть, що безробіття буде суттєвим. Цього року приблизно 30%, наступного теж так і буде. Багато хто вичерпає свої фінансові запаси й шукатиме роботу. Люди не зможуть знайти її так швидко, як би того хотіли. Тому треба їх убезпечити від афер", - пояснює Пашкіна.

Рекомендує максимально дізнатися про майбутнє роботодавця, перевірити статутні документи, пошукати відгуки в інтернеті. Варто зателефонувати за вказаними номерами стаціонарних телефонів і перепитати чи дійсно у них є відкрита вакансія.

"Універсальних порад щодо пошуку роботи немає. У кожного свій "рецепт". Кожен варіант індивідуальний", - додає Тетяна.