Эксперт рассказал о мошеннических схемах в соцсетях! Вот как они работают

Мошеннические схемы в соцсетях

Часто в группы Telegram, Viber или месседжеры соцсетей поступают сообщения с активными ссылками. Это один из самых распространенных вариантов мошенничества в Интернете, ведь ссылка может вести на непроверенные сайты.

"Вирус спам-фишинг может касаться любого месседжера и социальной сети. Многие начали получать в чатах и в личные сообщения ссылки на актуальные графики света, получение выплаты, просьбу проголосовать за кого-то в конкурсе. Ни в коем случае не переходите по этим ссылкам, пока не узнаете у отправителя, действительно ли он что-то сбрасывал и что это за ссылка. Это касается знакомых вам людей. Всех других даже не спрашивайте, а примите за аксиому, что это вредная ссылка", - объясняет эксперт.

Также Болгов советует администраторам групп и чатов удалять такие ссылки. А участникам групп следует сообщать о таких публикациях или комментариях администраторам для своевременного реагирования. Ведь, несмотря на постоянные предупреждения, люди все равно переходят на незнакомые и непроверенные ссылки.

Именно так работает фишинг. В переводе с английского это означает "рыбалка". А тексты со ссылками, маскирующимися под какую-то тему - крючок с привлекательной приманкой. И когда человек переходит по ссылке, то попадает на этот крючок. Простыми словами фишинг сработал и вас подсекли.

"Задача фишинга - заставить вас сделать то, что хочет человек в киберпространстве. В этом случае - нажать на фишинговую ссылку. А куда она приведет и что сделает - это уже другой вопрос. Может быть спам, вирус, сбор данных, накрутка просмотров сайта, мошенничество, сайт клон для угона ваших данных или страницы и так далее", - отмечает Болгов.

Пример фишинга (фото: Руслан Болгов)

Всем, кто открыл незнакомые ссылки такого типа, как на фото, следует проверить свои настройки в мессенджере через эти опции: настройки - безопасность - устройства.

"И удаляйте все незнакомые открытье сеансы. Если не получается, тогда придется удалять и заново устанавливать месседжер, в который пришло фишинговое сообщение", - добавляет эксперт.