Квартирні злодії почали ставити нові мітки: як їх виявити і захистити оселю

У столиці квартирні злодії почали встановлювати нові мітки на замки. За допомогою них крадії виявляють чи часто хазяїни бувають вдома. А вже на основі цього вирішують, у які оселі можна влазити.

Про те, як розпізнати злодійські мітки та як захистити свою квартиру, розповів у Facebook Руслан Болгов, експерт із комплексної безпеки.

Нові мітки квартирних крадіїв

"Вчора нові мітки було помічено у Шевченківському районі м. Києва. Для наочності, я на своїх дверях зробив те саме. Проста харчова плівка на замковій щілині, яку майже не помітно і вона не нашкодить замку, але добре покаже чи були ви вдома чи ні", - пише експерт.

Раніше злодії використовували рекламні брошури, сірники, пластилін, малюнки крейдою. Добропорядні сусіди прибирають такі мітки з порожніх квартир.

"Прохання до людей - звертайте увагу на наявність плівки на замку. Злодії скотч не використовують, бо його одразу помітять під час відмикання замка і буде розголос. А от плівку важко помітити неозброєним оком", - пояснює Болгов.

Як захистити свою оселю

Ці поради не гарантують, що ви не станете жертвою квартирних злодіїв, проте суттєво знизять ризики цього.

Подружіться із сусідами й просіть їх перевіряти мітки на ваших дверях, якщо ви їдете кудись на вихідні чи у відпустку. Віддячте сусідам тим же, коли їх нема вдома.

Не соромтесь у під'їзді питати незнайомців, хто вони і до кого прийшли.

Кооперуйтеся із сусідами, створюйте чати дому для швидкого сповіщення та реагування у разі виявлення підозрілих осіб чи міток.

Робить патрулі вашого будинку на предмет виявлення всього підозрілого, у тому числі мітки. Прибирайте їх, перевіряйте входи та виходи на горище та підвал.

Бажано встановити домофони та наголосити, щоб сусіди не відкривали двері незнайомцям. У приватному секторі встановіть огорожу та ворота.

Приклад нової мітки квартирних злодіїв, яку почали використовувати у Києві (фото: Руслан Болгов)

Опублікуйте у чаті вашого дому всі швидкі номери для реагування, окрім загально відомих - поліція, дільничний, ТРО, лікарня, газ, ДТЕК і т.д. Люди повинні знати, кому можна терміново повідомити про все підозріле.

Можете поставити камери спостереження. Це не так дорого як здається.

На власні двері ставте як мінімум 2-3 замки. Економити на цьому не варто, можна встановити по типу СКД прихований замок, якій відмикається магнітною карткою.

Поставте своє помешкання під охорону. Вартість обладнання десь 5000 грн, місячна оплата за двокімнатну квартиру від 400 грн.

Менше розповідайте про те, коли і на скільки ви їдете з дому. Особливо це йдеться про соцмережі, де таке повідомлення може прочитати будь-хто.

Залишайте ключі від оселі комусь із сусідів, яким ви довіряєте, щоб вони робили ефект присутності когось у квартирі. Якщо їдете на довго, нехай хтось із друзів поживе у вас.