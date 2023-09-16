Инженер назвал модели автомобилей, которые дешевые в обслуживании и меньше ломаются
Дешевое в обслуживании - это один из основных запросов и критериев при выборе автомобиля. Не обратив внимания на эксплуатационные расходы, можно ежегодно тратить большие суммы, не говоря уже о регулярной заправке и внеплановых ремонтных работах.
Какие автомобили дешевые в обслуживании, рассказал Styler инженер ГП "Укрметртестстандарт" Денис Черныш.
Особенности автомобилей
По словам эксперта, для того, чтобы определить самые дешевые в обслуживании автомобили, сначала нужно разделить их на группы:
- автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) - дизельные, бензиновые, бензиновые с газобаллонным оборудованием (ГБО)
- электрические
Двигатели внутреннего сгорания предусматривают много элементов, что постоянно крутятся и трутся. Именно такие элементы больше всего изнашиваются и нуждаются в смазочных материалах, чтобы продлить свой срок работы.
Кроме того, для экологичности автомобили с ДВС оснащают дополнительным оборудованием (системами), которое снижает выбросы в воздух, но и снижает ресурс двигателя и добавляет больше затрат на обслуживание этого оборудования (систем).
У электрических машин в отличие от автомобилей с ДВС отсутствуют такие системы. Единственное общее - это подвеска автомобиля.
Какие автомобили дешевые в обслуживании
Денис Черныш отметил, что самым дешевым в обслуживании являются электрические автомобили с самой простой балочной подвеской.
Следует помнить, что чем больше технологий (комплектования) применено в автомобиле, тем больше вероятность того, что что-то быстро выйдет из строя.
Соответственно, чем меньше технологий, тем дешевле автомобиль в обслуживании - таковым является электромобиль.
Если вы предпочитаете автомобили с двигателем внутреннего сгорания, то выбирать нужно переднеприводные машины с обычными атмосферными 4-цилиндровыми, 8-клапанными двигателями и без систем стабилизации, антиблокировки при торможении и кондиционировании.
Эксперт говорит, что к таким автомобилям можно отнести Daewoo Lanos и Chevrolet Aveo до 2006 года.
"В этих машинах нечему ломаться. А на то, что есть, то на рынке очень большой выбор бюджетных запчастей", - добавил инженер.
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