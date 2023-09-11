Ось що потрібно зробити з автомобілем на початку осені: багато водіїв про це забувають

Сучасні автомобілісти вже майже не звертають увагу на пору року. І фактично, єдине, що роблять обов'язково за сезоном - це змінюють колеса. Обслуговування залізного друга зводиться до своєчасної поїздки на автосервіс, заміну мастила та миття, якщо сильно машина забруднилася.

Однак є підготовка авто до осіннього сезону, якою нехтувати не варто. Що рекомендують досвідчені автомобілісти - читайте нижче.

Загляньте під машину

Поки на вулиці ще сухо і дно вашої машини не обросло брудом, перевірте стан пильовиків. Це можна зробити самостійно або заїхати на оглядову яму.

Річ у тому, що навіть негерметичні пильовики шарнірів рівних кутових швидкостей, кульових опор або рульових наконечників зазвичай частково перешкоджають забрудненню в дощову осінню погоду.

Вода із брудом швидко проникає через тріщини у гумових чохлах, і шарніри можуть вийти з ладу. Тому при найменшій підозрі на поганий стан пильовика – замініть його.

Виміряйте температуру

Система охолодження має бути справною у будь-яку погоду. Зазвичай несправності починають вилазити після настання перших холодів.

Наприклад, якщо клапан термостата нещільно закривається, то автомобіль влітку прогріється швидко. А в холоди час прогріву збільшуватиметься, а водночас - зросте витрата палива.

Проблеми з термостатом можуть істотно знизити комфортне пересування в холоди, оскільки система опалення салону теж працюватиме не так, як потрібно.

Очищення скла

Літо було спекотним, дощів небагато, отже двірники могли сильно деформуватися. Восени вони вам будуть потрібні в робочому стані й значно частіше, ніж улітку.

Тому варто придбати добрі двірники. При цьому необов'язково обирати дуже дорогі, бюджетні та якісні - далеко не завжди гірше.

Купіть новий омивач для скла, з вмістом спирту. До настання сильних морозів та снігопадів вам цілком вистачить з етикеткою "до -10 градусів".

Приберіть листя

Не забувайте прибирати листя, яке накопичується під капотом. У вересні їх зазвичай ще не дуже багато, а ось у жовтні їхня кількість суттєво збільшується. Мало того - вони накопичуються у коробі припливу повітря.

А значить, майже в кожному авто восени пріле листя та уламки гілок можна виявити в моторному відсіку. І якщо вчасно їх звідти не прибрати, то отримаєте перегній, через який проходитиме повітря, яким ми дихаємо в салоні.

У коробі під вітровим склом накопичуються просто кілограми бруду та сміття. І в осінньо-зимовий період це викликатиме запотівання вітрового скла.

Перевірте акумулятор

Обов'язково після спекотного сезону перевірте рівень електролітів у банках - це стосується тих, у кого обслуговується батарея (згори пробки під велику викрутку). Якщо електролітів мало, долийте дистильовану воду.

Перевірте напругу на клемах АКБ. Якщо вона нижче 12,5 В і вашій батареї вже 4-5 років, варто подумати про покупку нового акумулятора. До зими вони стануть дорожчими, а ваш старий може ще одну зиму не протягнути.

Ставити одразу не обов'язково, можна використовувати старий. Пам'ятайте, що батарею потрібно зберігати у зарядженому стані та бажано у холоді. Саморозрядження при низьких температурах буде значно нижчим.