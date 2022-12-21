Эксперт рассказал, можно ли заряжать телефон несколько раз в день
С частыми отключениями света мы постоянно следим за уровнем зарядки наших гаджетов. Чтобы убедиться в их готовности к работе, мы постоянно заряжаем их. Однако это может повредить устройства.
Об этом сообщают эксперты издания Gear Patrol.
Вредно ли заряжать телефон несколько раз в день
Специалисты советуют понемногу заряжать гаджет несколько раз в день. По словам эксперта, современные литий-ионные аккумуляторы, установленные в большинстве смартфонов, любят заряжаться по 5-10%.
Однако ждать, пока батарея полностью разрядится, нельзя ни в коем случае. Это приведет к преждевременному износу аккумулятора.
Также не рекомендуется заряжать телефон до максимальной отметки 100%. Для увеличения числа полных циклов заряда разряда оптимальной будет поддержка заряда в диапазоне 30-80%.
Полная разрядка и зарядка до 100-процентного уровня не только снижают емкость батареи, но и могут привести к разным сбоям в работе гаджета.
Зарядка несколько раз в день не повредит аккумулятору (фото: Freepik)
Как правильно заряжать телефон
Эксперты выделяют несколько простых рекомендаций, которые помогут уберечь батарею во время зарядки:
- Не держите смартфон под воздействием солнечных лучей. Тем более, когда он заряжается. Старайтесь отключать интернет и закрывать фоновые процессы, чтобы смартфон не испытывал дополнительной нагрузки.
- Не разряжайте смартфон до нуля: лучше соблюдать минимальный порога в 15-20%, а если нет возможности зарядить телефон, включите энергосберегающий режим.
- Иногда все же нужно разряжать батарею. К примеру, Google рекомендует разряжать устройства ниже 10%, но не до нуля.
- При продолжительном хранении смартфона лучше заряжать аккумулятор на 50-80%. Это нужно делать, если устройство просто лежит без дела.
- Убедитесь, что в вашем доме нет проблем с электропроводкой. Не должно быть скачков напряжения и сбоев, иначе у смартфона могут возникнуть проблемы.
Раньше мы рассказывали, как уберечь исправность телефона на морозе.
Читайте также, какими 4 способами можно быстро зарядить телефон перед отключением света.