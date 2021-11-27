Эксперт рассказала, как оригинально приготовить рыбу, чтобы понравилось даже детям

В частности, для рыбных палочек в панировке нужно:

Филе рыбы - 500 г;

Панировочные сухари - 5 ст. л;

Тмин - 5 веточек;

Яйца - 1 шт;

Арахис - 30 г;

Паприка - 1\3 ч. л.;

Соль.

Затем необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Далее промокните филе бумажным полотенцем и порезать в форме палочек. Следующим шагом будет взбивание яйца. После этого измельчите арахис и смешайте его с сухарями, солью, паприкой и тмином.

Рыбу обкатайте сначала в яйце, а затем в сухарях.

Завершающим шагом будет выкладывание на противень и выпекать 15 минут.

Рецепт рыбных палочек (скрин с видео)