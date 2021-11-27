UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эксперт рассказала, как оригинально приготовить рыбу, чтобы понравилось даже детям

Автор: Тетяна Самарук

Обычно дети не очень любят есть рыбу. Одна, ее можно приготовить так, что никто не поймет, что это рыба. Дело идет о приготовлении рыбник палочек.

Так, такое блюдо станет отличной закуской к столу, сообщает фудблогер Алиса Купер в Instagram.

В частности, для рыбных палочек в панировке нужно:

  • Филе рыбы - 500 г;
  • Панировочные сухари - 5 ст. л;
  • Тмин - 5 веточек;
  • Яйца - 1 шт;
  • Арахис - 30 г;
  • Паприка - 1\3 ч. л.;
  • Соль.

Затем необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Далее промокните филе бумажным полотенцем и порезать в форме палочек. Следующим шагом будет взбивание яйца. После этого измельчите арахис и смешайте его с сухарями, солью, паприкой и тмином.

Рыбу обкатайте сначала в яйце, а затем в сухарях.

Завершающим шагом будет выкладывание на противень и выпекать 15 минут.

Рецепт рыбных палочек (скрин с видео)

Ранее мы сообщали, что Клопотенко предложил приготовить салат с селедкой.

Также мы писали о рецепт жареной хамсы по-крымскотатарски по спецтехнологии.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт