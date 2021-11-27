Эксперт рассказала, как оригинально приготовить рыбу, чтобы понравилось даже детям

Обычно дети не очень любят есть рыбу. Одна, ее можно приготовить так, что никто не поймет, что это рыба. Дело идет о приготовлении рыбник палочек.
Так, такое блюдо станет отличной закуской к столу, сообщает фудблогер Алиса Купер в Instagram.
В частности, для рыбных палочек в панировке нужно:
Затем необходимо разогреть духовку до 180 градусов. Далее промокните филе бумажным полотенцем и порезать в форме палочек. Следующим шагом будет взбивание яйца. После этого измельчите арахис и смешайте его с сухарями, солью, паприкой и тмином.
Рыбу обкатайте сначала в яйце, а затем в сухарях.
Завершающим шагом будет выкладывание на противень и выпекать 15 минут.
Рецепт рыбных палочек (скрин с видео)
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