Експерт розповіла, як оригінально приготувати рибу, щоб сподобалось навіть дітям

Зокрема, для рибних паличок у паніруванні потрібно:

Філе риби - 500 г;

Панірувальні сухарі - 5 ст. л;

Кмин - 5 гілочок;

Яйця - 1 шт;

Арахіс - 30 г;

Паприка -1\3 ч. л.;

Сіль.

Потім необхідно розігріти духовку до 180 градусів. Далі промокніть філе паперовим рушником та порізати у формі паличок. Наступним кроком буде збивання яйця. Після цього подрібнить арахіс та змішайте його з сухарями, сіллю, паприкою та кмином.

Рибу обкачайте спочатку у яйці, а потім у сухарях.

Завершальним кроком буде викладання на деко та випікати 15 хвилин.

Рецепт рибних паличок (скрін з відео)