Эксперт рассказал, с какого возраста можно давать сыр ребенку, чтобы не навредить здоровью

Сыр - один из лучших поставщиков белка, кальция, фосфора, витаминов группы B и фолиевой кислоты для малыша. Также такой продукт положительно влияет на организм ребенка.

В твердых сырах много кальция, говорится на сайте " Все для детей ".

В частности, для сравнения: в 1/2 стакана молока кальция всего 120 мг, в 100 г сыра - 125 мг, а в 100 г твердого сыра - 1300 мг.

Важно то, что кальций хорошо усваивается организмом благодаря содержанию фосфора и баланса жиров с белками. Твердые сыры содержат витамины А, РР, В.

Когда твердый сыр можно давать детям

Эксперт по сырам Андрей Коробков рекомендует давать сыр детям в 10-11 месяцев. При этом достаточно 5 г в день, а к 2 годам эту порцию можно увеличить до 30 г в день.

Однако прежде чем вводить творог в рацион ребенка, стоит посоветоваться с педиатром. Если у ребенка нет несносности лактозы и аллергии на белок коровьего молока, то давать пробовать творог можно уже с года.

Мягкие, плавленые, рассольные, копченые сыры и сыры с плесенью давать детям нельзя.

Для первого знакомства малыша с твердым сыром идеально подходят голландские сорта. Часто дети выбирают Гауду - она имеет сливочный вкус, очень мягкая и нежная.

Прекратить кормление сыром ребенка стоит тогда, когда появились следующие симптомы: