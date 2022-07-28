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Експерт розповів, з якого віку можна давати сир дитині, щоб не нашкодити здоров'ю

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Четвер 28 липня 2022 07:33
Експерт розповів, з якого віку можна давати сир дитині, щоб не нашкодити здоров'ю Якй сир можна давати дитині (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сир - один з кращих постачальників білка, кальцію, фосфору, вітамінів групи B і фолієвої кислоти для малюка. Також такий продукт позитивно впливає на організм дитини.

У твердих сирах багато кальцію, йдеться на сайті "Все для дітей".

Зокрема, для порівняння: в 1/2 склянки молока кальцію всього 120 мг, у 100 г сиру - 125 мг, а в 100 г твердого сиру - 1300 мг.

Важливим є те, що кальцій добре засвоюється організмом завдяки вмісту фосфору та балансу жирів із білками. Тверді сири містять вітаміни А, РР, В.

Коли твердий сир можна давати дітям

Експерт з сирів Андрій Коробков рекомендує давати сир дітям в 10-11 місяців. При цьому достатньо 5 г на день, а до 2 років цю порцію можна збільшити до 30 г на день.

Однак перш ніж вводити сир до раціону дитини, варто порадитися з педіатром. Якщо у дитини немає незносності лактози та алергії на білок коров'ячого молока, то давати куштувати сир можна вже з року.

М'які, плавлені, розсільні, копчені сири та сири з пліснявою давати дітям не можна.

Для першого знайомства малюка з твердим сиром ідеально підходять голландські сорти. Часто діти обирають Гауду - вона має вершковий смак, дуже м'яка та ніжна.

Припинити годування сиром дитину варто тоді, коли з'явились такі симптоми:

  • у малюка почалися коліки;
  • з’явилися розлади шлунка;
  • у випорожненнях помітні слиз або кров;
  • дитина не така активна, як до введення сиру;
  • на шкірі з’явилися висипи.

Раніше ми повідомляли про "пальчиковий прикорм", який ідеально підійде для годування дитини.

Також педіатр розповідала, як ні в якому разі не можна годувати дітей.

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