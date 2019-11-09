Эксперт рассказал, как изменятся цены в новом году (видео)

Бюджет на 2020 год уже готов ко второму чтению. Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко рассказал, как бюджет на следующий год отразится на ценах в Украине.

По словам Дорошенко, украинцев в следующем году ждет умеренный рост покупательной способности. При этом некоторые люди этого не почувствуют, особенно те, кому сейчас хватает денег только на коммуналку и еду.

Эксперт рассказал, что рост цен на продукты питания останавливается, и это связано с тем, что негативные факты исчерпаны. Позитивным фактом, который будет существенно влиять на стоимость продуктов, является то, что Национальный банк снизил учетную ставку НБУ.

Цены в Украине: эксперт рассказал о стоимости продуктов (видео: YouTube/Информатор Деньги)

Благодаря этому бизнес сможет брать кредиты по невысоким ставкам. В данное время бизнес может кредитоваться под 25% в гривне. Если НБУ пойдет по оптимистическому сценарию, и в 2021 году учетная ставка будет на уровне 8%, то бизнес сможет брать кредиты уже под 10%, а средний бизнес под 12%.

Единственное, что может повлиять на бизнес – это рейдерские захваты. Эксперт отметил, что за последние полгода отжать бизнес стало даже легче, и нет ни одного случая, когда бы бизнес вернули хозяину.

Напомним, что до конца 2019 года украинцам нужно подготовиться к тому, что в цене поднимутся такие продукты питания, как сливочное масло, гречка, молочные продукты и хлеб.