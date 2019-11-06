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В бюджете-2020 резко увеличены расходы на силовые ведомства

Новости » Экономика     06.11.2019 - 12:10
В бюджете-2020 резко увеличены расходы на силовые ведомства
Фото: Полиция (РБК-Украина)

Все силовые ведомства получили существенную добавку ко второму чтению

Правительство Украины в проекте государственного бюджета предлагает резко увеличить расходы на силовые ведомства в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные проекта закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

Ко второму чтению предлагается увеличить расходы на МВД, Минобороны, СБУ и Управление госохраны. Все эти ведомства не получили увеличения расходов в проекте документа к первому чтению.

В частности, расходы общего фонда государственного бюджета на Министерство внутренних дел в 2020 году составят 81,6 млрд грн. Таким образом, по сравнению с первым чтением госбюджета, расходы увеличены на 12,6%. В поданном в сентябре документе они были на уровне 72,5 млрд грн и не увеличивались по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, расходы на Министерство оборони Украины между двумя чтениями выросли на 14,8% до 116,1 млрд грн, расходы на СБУ - на 26,5% до 11,9 млрд грн, на Управление государственной охраны - на 17,9% до 1,6 млрд грн.

Расходы на силовые ведомства

В бюджете-2020 резко увеличены расходы на силовые ведомства

Напомним, в поданном правительством проекте госбюджета-2020 было запланировано увеличение расходов на Государственное бюро расследований в 2020 году на 70%, на Национальное антикоррупционное бюро Украины - на 20%, на Генеральную прокуратуру - на 5,5%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров представил проект закона государственном бюджете на 2020 год ко второму чтению 5 ноября. Правительство ожидает, что экономика Украины будет расти на уровне прошлых лет - на 3,7%.

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