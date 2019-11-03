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В Украине существенно подорожают продукты питания: на что вырастут цены

STYLERЖизнь    03.11.2019 - 19:15
В Украине существенно подорожают продукты питания: на что вырастут цены
Подорожание продуктов питания в Украине (фото: zt-dpss.gov)

Украинцев ждет подорожание продуктов питания

До конца 2019 года украинцам нужно подготовиться к тому, что любимые их продукты питания вырастут в цене. При этом цены вырастут на ряд продуктов из социальной корзины. Об этом сообщают "Вести".

Эксперты считают, что больше всего цены вырастут на сливочное масло. Причина роста цены – высокий спрос на масло за границей. Это означает, что чем больше масла пойдет на экспорт, тем выше будет цена на продукт на внутреннем рынке.

Кроме того, рост цен также коснется и хлеба. Цены на него будут расти каждый месяц. В итоге хлеб подорожает на 1-3%.

В Украине существенно подорожают продукты питания: на что вырастут цены

Подорожание продуктов питания в Украине (фото: pixabay.com)

В свою очередь глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что украинцам также стоит ожидать подорожание на молочные продукты. Но цены на них вырастут незначительно – на 1,5-2%.

Также в цене может существенно прибавить гречневая крупа. Подорожание связано с сокращением площадей для посева гречки.

Напомним, что эксперты прогнозируют, что в ноябре цены на бензин изменятся после длительного застоя. Трейдеры не станут повышать цены на топливо, если не будет экономических оснований для этого.

Ранее сообщалось, что цена на газ для населения за семь месяцев снизилась почти на 35%. При этом в октябре цена на газ снизилась почти на 5%.

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