Експерт розповів, як зміняться ціни в новому році (відео)

Бюджет на 2020 рік вже готовий до другого читання. Голова Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко розповів, як бюджет на наступний рік позначиться на цінах в Україні.

За словами Дорошенка, українців в наступному році чекає помірне зростання купівельної спроможності. При цьому деякі люди цього не відчують, особливо ті, кому зараз вистачає грошей лише на комуналку і їжу.

Експерт розповів, що зростання цін на продукти харчування зупиняється, і це пов'язано з тим, що негативні факти вичерпані. Позитивним фактом, який буде істотно впливати на вартість продуктів, є те, що Національний банк знизив облікову ставку НБУ.

Ціни в Україні: експерт розповів про вартість продуктів (відео: YouTube/Інформатор Гроші)

Завдяки цьому бізнес зможе брати кредити за невисокими ставками. В даний час бізнес може кредитуватися під 25% у гривні. Якщо НБУ піде за оптимістичним сценарієм, і в 2021 році облікова ставка буде на рівні 8%, то бізнес зможе брати кредити під 10%, а середній бізнес під 12%.

Єдине, що може вплинути на бізнес – це рейдерські захвати. Експерт зазначив, що за останні півроку віджати бізнес стало навіть легше, і немає жодного випадку, коли б бізнес повернули господарю.

Нагадаємо, що до кінця 2019 року українцям потрібно підготуватися до того, що ціни піднімуться такі продукти харчування, як вершкове масло, гречка, молочні продукти і хліб.