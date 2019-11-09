ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксперт рассказал, как изменятся цены в новом году (видео)

STYLERЖизнь    09.11.2019 - 08:03
Эксперт рассказал, как изменятся цены в новом году (видео)
Цены в Украине: эксперт рассказал о стоимости продуктов (фото: НБУ)

Эксперт Алексей Дорошенко рассказал о том, как бюджет на 2020 год изменит жизнь украинцев

Бюджет на 2020 год уже готов ко второму чтению. Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко рассказал, как бюджет на следующий год отразится на ценах в Украине.

По словам Дорошенко, украинцев в следующем году ждет умеренный рост покупательной способности. При этом некоторые люди этого не почувствуют, особенно те, кому сейчас хватает денег только на коммуналку и еду.

Эксперт рассказал, что рост цен на продукты питания останавливается, и это связано с тем, что негативные факты исчерпаны. Позитивным фактом, который будет существенно влиять на стоимость продуктов, является то, что Национальный банк снизил учетную ставку НБУ.

Цены в Украине: эксперт рассказал о стоимости продуктов (видео: YouTube/Информатор Деньги)

Благодаря этому бизнес сможет брать кредиты по невысоким ставкам. В данное время бизнес может кредитоваться под 25% в гривне. Если НБУ пойдет по оптимистическому сценарию, и в 2021 году учетная ставка будет на уровне 8%, то бизнес сможет брать кредиты уже под 10%, а средний бизнес под 12%.

Единственное, что может повлиять на бизнес – это рейдерские захваты. Эксперт отметил, что за последние полгода отжать бизнес стало даже легче, и нет ни одного случая, когда бы бизнес вернули хозяину.

Напомним, что до конца 2019 года украинцам нужно подготовиться к тому, что в цене поднимутся такие продукты питания, как сливочное масло, гречка, молочные продукты и хлеб.

Газ вырос в цене: что будет с ценами на продукты и "коммуналкой" В Украине изменятся цены на ключевые продукты: что подорожает больше всего
Новости Украины цены на продуктыцены
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь