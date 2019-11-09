Эксперт рассказал, как изменятся цены в новом году (видео)

Цены в Украине: эксперт рассказал о стоимости продуктов (фото: НБУ)

Эксперт Алексей Дорошенко рассказал о том, как бюджет на 2020 год изменит жизнь украинцев

Бюджет на 2020 год уже готов ко второму чтению. Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко рассказал, как бюджет на следующий год отразится на ценах в Украине.

По словам Дорошенко, украинцев в следующем году ждет умеренный рост покупательной способности. При этом некоторые люди этого не почувствуют, особенно те, кому сейчас хватает денег только на коммуналку и еду.

Эксперт рассказал, что рост цен на продукты питания останавливается, и это связано с тем, что негативные факты исчерпаны. Позитивным фактом, который будет существенно влиять на стоимость продуктов, является то, что Национальный банк снизил учетную ставку НБУ.

Цены в Украине: эксперт рассказал о стоимости продуктов (видео: YouTube/Информатор Деньги)

Благодаря этому бизнес сможет брать кредиты по невысоким ставкам. В данное время бизнес может кредитоваться под 25% в гривне. Если НБУ пойдет по оптимистическому сценарию, и в 2021 году учетная ставка будет на уровне 8%, то бизнес сможет брать кредиты уже под 10%, а средний бизнес под 12%.

Единственное, что может повлиять на бизнес – это рейдерские захваты. Эксперт отметил, что за последние полгода отжать бизнес стало даже легче, и нет ни одного случая, когда бы бизнес вернули хозяину.

Напомним, что до конца 2019 года украинцам нужно подготовиться к тому, что в цене поднимутся такие продукты питания, как сливочное масло, гречка, молочные продукты и хлеб.