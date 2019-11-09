Експерт розповів, як зміняться ціни в новому році (відео)

Ціни в Україні: експерт розповів про вартість продуктів (фото: НБУ)

Експерт Олексій Дорошенко розповів про те, як бюджет на 2020 рік змінить життя українців

Бюджет на 2020 рік вже готовий до другого читання. Голова Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко розповів, як бюджет на наступний рік позначиться на цінах в Україні.

За словами Дорошенка, українців в наступному році чекає помірне зростання купівельної спроможності. При цьому деякі люди цього не відчують, особливо ті, кому зараз вистачає грошей лише на комуналку і їжу.

Експерт розповів, що зростання цін на продукти харчування зупиняється, і це пов'язано з тим, що негативні факти вичерпані. Позитивним фактом, який буде істотно впливати на вартість продуктів, є те, що Національний банк знизив облікову ставку НБУ.

Ціни в Україні: експерт розповів про вартість продуктів (відео: YouTube/Інформатор Гроші)

Завдяки цьому бізнес зможе брати кредити за невисокими ставками. В даний час бізнес може кредитуватися під 25% у гривні. Якщо НБУ піде за оптимістичним сценарієм, і в 2021 році облікова ставка буде на рівні 8%, то бізнес зможе брати кредити під 10%, а середній бізнес під 12%.

Єдине, що може вплинути на бізнес – це рейдерські захвати. Експерт зазначив, що за останні півроку віджати бізнес стало навіть легше, і немає жодного випадку, коли б бізнес повернули господарю.

Нагадаємо, що до кінця 2019 року українцям потрібно підготуватися до того, що ціни піднімуться такі продукти харчування, як вершкове масло, гречка, молочні продукти і хліб.