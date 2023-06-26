Експерт перевірив вокзальну шаурму на мікроби. Дивіться, що він знайшов під мікроскопом

Що показали результати перевірки

Репіч стерильною паличкою взяв зразки з шаурми - пройшов по поверхні та серединці, щоб зібрати мікроби з м'яса, овочів і соусу. Далі переніс все в ендо середовище - це селективне середовище, у якому ростуть тільки бактерії фекальної флори. А тоді поставив у термостат на добу.

"Я в шоці. Бо те, що ми бачимо - це жирні товсті колонії, фекальних бактерій. Це просто їх розсадник. Що свідчить про явне недотримання санітарних норм", - говорить хімік.

Дослідник розглянув ці бактерії під мікроскопом. Серед них кишкові палички, які можуть бути патогенними і викликати серйозні кишкові розлади.

"Далі цікава зморщена колонія. Це теж палички, але не знаю точно, що це, бо раніше такого не зустрічав. Якщо виявиться, що це якийсь мікроб, то назву їх шаурмелами, на честь шаурми, в якій їх знайдено", - жартує Репіч.

Також серед зразків найбільша колонія протеїв - фекальні бактерії, які вкриті джгутиками. І якщо придивитися, до них під мікроскопом, то видно, як вони рухаються.

"Завдяки цьому вони надзвичайно швидко розповсюджуються у середовищі, у якому ростуть. Тобто у шаурмі. А люди потім це їдять", - каже хімік.

При цьому Репіч додає, що у спеку шаурма являє собою ідеальне поживне середовище для розвитку будь-яких бацил, які туди потрапляють. Через це багато людей отруюються шаурмою влітку.

"А от потрапить туди щось чи ні, залежить виключно від дотримання санітарних норм", - додає Репіч.

Реакція соцмереж на результати дослідження

Підписники Репіча активно коментують пост з експериментом. Дехто з них не здивований таким результатом.

Що пишуть користувачі соцмереж: