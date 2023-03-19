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Експерт показав, які мікроби "живуть" на поверхні суші: відео досліду

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Неділя 19 березня 2023 10:33
Експерт показав, які мікроби "живуть" на поверхні суші: відео досліду Чим можуть бути заражені суші (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Український хімік Гліб Репіч провів експеримент - визначив, які мікроби "живуть" на поверхні суші і пояснив, чим загрожує це для здоров'я людини.

Результатами свого досліду Репіч поділився на сторінці в Instagram.

Скільки бактерій на поверхні суші

Хімік взяв бактеріальний посів із поверхні суші. Помістив ці мікроби у сприятливе середовище для розмноження на добу.

"Я звичайно очікував щось побачити, але не таке. Я в шоці - червоні колонії бактерій з металічним блиском - це типова кишкова паличка. Тобто індикатор фекального забруднення", - говорить Репіч.

За його словами, ці мікроби могли взятись через антисанітарні умови приготування страви, а також через несвіжість риби.

"Але найімовірніше просто хтось не помив руки (після вбиральні - ред.)", - каже хімік.

Чим загрожує таке "забруднення"

Споживання таких суші може загрожувати людині отруєнням. Воно супроводжується частим проносом і блювотою. Організм втрачає рідини і солі. Це проявляється відчуттям сухості в горлі, спрагою.

Тому перш за все хворому потрібно заповнити втрати рідини, підтримати нормальний водно-сольовий баланс.

При появі згаданих симптомів варто проконсультуватись із лікарем. Він може призначити специфічні препарати для полегшення стану хворого.

"Свіжа риба - це ідеальне середовище для розвитку бактерій. Тому замовляйте роли тільки у перевірених виробників", - радить Репіч.

Раніше ми розповідали про те, які мікроби "живуть" на магазинному м'ясі.

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