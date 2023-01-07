Експерт назвала щоденну звичку, яка викликає рак: під загрозою кожен другий

Як впливає куріння на організм

Куріння сигарет - це одномоментно близько 5000 хімічних сполук, які проникають у тканини тіла. Те, що утворюється в результаті диму, миттєво впливає на ротову порожнину: руйнує емаль, залишається нальотом, втручається в мікробіом слизової рота (а це вхід в травлення, там купа функцій), знищуючи його корисних жителів.

Тривале куріння руйнує нервові закінчення носогорла, нюх буде гіршим. Порушує гостроту зору.

У легенях - бустер для старту інфекційних захворювань, особливо бронхітів та емфіземи, пошкоджує ворсинки, вистілку в тканинах, задача яких - очищати дихальні шляхи.

"В альвеолах токсичний газ оксид вуглецю швидко проходить мембрану, а потрапляючи в кров, прикріплюється до гемоглобіну, витісняючи кисень. За 10 секунд нікотин потрапляє до мозку, тригерить вивільнення дофаміну та інших нейротрансмітерів. Ендорфін тут відповідає за задоволення від процесу та залежність", - пояснює експертка.

Нікотин та інші компоненти щоразу руйнують делікатний ендотелій судин, потоншує кров'яні судини (це не тільки серце, а й усі варикози, тромбофлебіти, геморой).

Дуже негативний ефект полягай ще у тому, що компоненти нікотину можуть впливати на мутації ДНК, які можуть стати онкогенними.

"Миш’як та нікель у складі порушують процес репарації ДНК, компроментують потужності до відновлення. До речі, сигарети - це не тільки онко легень, а ще ротової порожнини, гортані, синусів, стравоходу, сечового, нирок, підшлункової, шлунку, печінки, шийки матки, колоректального, деяких онко крові", - наголошує Голобородько.

Куріння декількома шляхами знижує рівні 25(OH)D та 1,25(OH)2D у сироватці, зокрема через зниження шкірного виробництва вітаміну D внаслідок прискореного старіння шкіри. А ще, тому що D важливий компонент обміну кальцію, а це - крихкість кісток.

Що слід пам'ятати, які палять

За +- 20 хв після останньої сигарети тиск повернеться до норми.

За 12 годин стабілізується рівень оксиду вуглецю та здатність крові переносити кисень.

За добу після того, як кинули курити, ризики інфаркту та утворення тромбів почнуть знижуватися, але нормальними стануть за рік. За дві доби - потроху почнуть відновлюватися нервові закінчення в носі та нюх, легені будуть приходити до тями лише за місяць, вистілка судин - за 9 місяців

Електронні сигарети, кальян мають свої додаткові мінуси. Просто цигарки та ароматизовані - то суцільна біда.

"Якщо сили, натхнення, розуміння чи дисципліни кинути поки немає (але розумієте все) - знижуйте інтенсивність та переходіть на хоча б просто якісний табак (сигари, мінісигари та мікро - сигаріли)", - додає нутриціолог.

Щоб було легше позбутись цієї згубної звички, можна використовувати пластирі, цукерки, жуйки та спреї з нікотином.