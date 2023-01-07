Эксперт назвала ежедневную привычку, вызывающую рак: под угрозой каждый второй

И хотя все мы знаем, что курение опасно для здоровья, однако до сих пор большинство из нас не осознает, насколько катастрофическое влияние имеет эта пагубная привычка.
Длительное курение разрушает кровяные сосуды, ухудшает зрение и провоцирует развитие рака легких, полости рта и ряда других органов. Но несмотря на это, в Украине до сих пор 45% мужчин и 9% женщин являются ярыми поклонниками сигарет.
О том, как влияет курение на организм, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в Telegram.
Курение сигарет - это одномоментно около 5000 химических соединений, проникающих в ткани тела. То, что образуется в результате дыма, мгновенно влияет на полость рта: разрушает эмаль, остается налетом, вмешивается в микробиом слизистой рта (а это вход в пищеварение, там куча функций), уничтожая его полезных жителей.
Длительное курение разрушает нервные окончания носогорла, обоняние будет хуже. Нарушает остроту зрения.
В легких - бустер для старта инфекционных заболеваний, особенно бронхитов и эмфиземы, повреждает ворсинки, стельку в тканях, задача которых - очищать дыхательные пути.
"В альвеолах токсичный газ оксид углерода быстро проходит мембрану, а попадая в кровь, прикрепляется к гемоглобину, вытесняя кислород. За 10 секунд никотин попадает в мозг, триггерит высвобождение дофамина и других нейротрансмиттеров. Эндорфин здесь отвечает за удовлетворение от процесса и зависимость", - объясняет эксперт.
Никотин и другие компоненты каждый раз разрушают деликатный эндотелий сосудов, утончают кровяные сосуды (это не только сердце, но и все варикозы, тромбофлебиты, геморрой).
Очень плохой эффект состоит еще в том, что компоненты никотина могут влиять на мутации ДНК, которые могут стать онкогенными.
"Мышьяк и никель в составе нарушают процесс репарации ДНК, компроментируют мощности к восстановлению. Кстати, сигареты - это не только онко легких, а еще полости рта, гортани, синусов, пищевода, мочевого, почек, поджелудочной, желудка, печени, шейки матки, колоректального, некоторых онко крови", - отмечает Голобородько.
Курение несколькими путями снижает уровни 25(OH)D и 1,25(OH)2D в сыворотке крови, в частности из-за снижения кожного производства витамина D вследствие ускоренного старения кожи. А еще, потому что D важен компонент обмена кальция, а это - хрупкость костей.
Через +-20 мин после последней сигареты давление вернется в норму.
Через 12 часов стабилизируется уровень оксида углерода и способность крови переносить кислород.
Через сутки после того, как бросили курить, риски инфаркта и образование тромбов начнут снижаться, но нормальными станут через год. Через двое суток - понемногу начнут восстанавливаться нервные окончания в носу и обоняние, легкие будут приходить в себя только через месяц, выстилка сосудов - через 9 месяцев.
Электронные сигареты, кальян имеют дополнительные минусы. Просто сигареты и ароматизированные - это сплошная беда.
"Если сил, вдохновения, понимания или дисциплины бросить пока нет (но понимаете все) - снижайте интенсивность и переходите на хотя бы просто качественный табак (сигары, мини-сигары и микро-сигариллы)", - добавляет нутрициолог.
Чтобы было легче избавиться от этой пагубной привычки, можно использовать пластыри, конфеты, жвачки и спреи с никотином.
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