Експерт назвала 5 переваг оливкової олії, про які ви могли не знати

Оливкова олія - це олія, яку отримують з плодів оливи європейської. За жирнокислотним складом є суміш тригліцеридів жирних кислот з дуже високим вмістом ефірів олеїнової кислоти. Про те, що її корисно додавати в їжу - знають усі. Але чим ще вона така прекрасна?

Про п'ять переваг оливкової олії розповіла в Telegram експерт з харчування Наталя Мазурик.