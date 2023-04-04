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Експерт назвала 5 переваг оливкової олії, про які ви могли не знати

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Вівторок 04 квітня 2023 09:19
Експерт назвала 5 переваг оливкової олії, про які ви могли не знати Фото: Чим корисна оливкова олія (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Оливкова олія - це олія, яку отримують з плодів оливи європейської. За жирнокислотним складом є суміш тригліцеридів жирних кислот з дуже високим вмістом ефірів олеїнової кислоти. Про те, що її корисно додавати в їжу - знають усі. Але чим ще вона така прекрасна?

Про п'ять переваг оливкової олії розповіла в Telegram експерт з харчування Наталя Мазурик.

П'ять переваг оливкової олії

  • Оливкова олія захищає серце.
  • Вона знижує артеріальний тиск.
  • Продукт має протиракові особливості.
  • Ця олія має протимікробну дію.
  • У ній багато вітаміну Е.

Для того, щоб отримувати максимальну користь - вибирайте пляшки з написом Extra Virgin.

Також варто пам'ятати, що оливкова олія (Омега 9) не створює дисбалансу з Омега 3, як це робить соняшникова олія.

До речі, оливкова олія сприяє усуненню запальних процесів в організмі.

Для запікання скумбрії або лосося замість соняшникової олії використовуйте оливкову.

Нагадаємо, що названо посуд, який шкодить здоров'ю.

Раніше ми повідомляли, як правильно мити та дезінфікувати кухонні лопатки та ложки з дерева.

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