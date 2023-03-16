Названо посуд, який у поганій якості шкідливий для здоров'я: на що звернути увагу

У сучасному світі силіконовий посуд набрав великої популярності. Його використовують для випічки кексів, бісквітів, пирогів і інших страв. Однак, такий посуд поганої якості може бути шкідливим для здоров'я.

Про це повідомила лікар Вікторія Рева в Instagram .

Чи безпечний силіконовий посуд

Температурний діапазон застосування посуду від - 60 до + 220, це духові шафи, мікрохвильові печі, морозилки та посудомийні машини.

"Харчові силікони високої якості очищаються від сторонніх речовин та полімеризуються на дорогих каталізаторах із платини. Платина забезпечує правильний перебіг хімічних реакцій, чистоту та якість продукту. Тому вироби із платинового силікону вважаються абсолютно безпечними для здоров'я при правильному застосуванні", - йдеться у повідомленні.

Експерт каже, що посуд із харчового силікону не можна використовувати на відкритому вогні, ставити на гарячі конфорки плит та перевищувати вказаний температурний діапазон.

Щоб не пошкодити поверхню, не можна використовувати ріжучі предмети, абразивні миючі засоби та торкатися стінок духовки, якщо випікаєте у силіконових формах.

Як вибрати якісний посуд

Щоб зрозуміти, що силіконовий посуд поганої якості, зверніть увагу на такі ознаки:

Дешевий матеріал;

Біліє на місці згину;

Не має маркування безпеки та вказівки бренду виробника;

Має неприємний запах відразу або після кількох використань;

Швидко втрачає еластичність;

Надає їжі сторонній запах та присмак;

Недовговічний.

Якісний силікон має такі ознаки:

Відчутно дорожче за неякісні аналоги;

Має одне з маркувань безпеки: РЄ, FDA, знак "Келих та Вилка", що дозволяє контакт з їжею. Маркування може наноситися як на предмет, так і на упаковування;

Не виділяє речовин при контакті з їжею;

Довговічний, зберігає еластичність;

Добре відновлює форму після зберігання у складеному стані;

Не вбирає запахи та не надає стороннього запаху їжі.

Лікар каже, що дешевий силіконовий посуд потенційно небезпечний, навіть якщо випікати в ньому раз на місяць.