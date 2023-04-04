Эксперт назвала 5 преимуществ оливкового масла, о которых вы могли не знать

Оливковое масло - это растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской. По жирнокислотному составу представляет собой смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты. О том, что его полезно добавлять в еду - знают все. Но чем еще оно так прекрасно?