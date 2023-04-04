Эксперт назвала 5 преимуществ оливкового масла, о которых вы могли не знать
Оливковое масло - это растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской. По жирнокислотному составу представляет собой смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты. О том, что его полезно добавлять в еду - знают все. Но чем еще оно так прекрасно?
О пяти преимуществах оливкового масла рассказала в Telegram эксперт по питани Наталия Мазурик.
Пять преимуществ оливкового масла
- Оливковое масло защищает сердце.
- Оно снижает артериальное давление.
- Продукт имеет противораковые особенности.
- Это масло обладает противомикробным действием.
- В нем много витамина Е.
Для того, чтобы получать максимальную пользу - выбирайте бутылки с надписью Extra Virgin.
Также стоит помнить, что оливковое масло (Омега 9) не создает дисбаланса с Омега 3, как это делает подсолнечное масло.
Кстати, оливковое масло способствует устранению воспалительных процессов в организме.
Для запекания скумбрии или лосося вместо подсолнечного масла, используте оливковое.
Напомним, что названа посуда, которая вредит здоровью.
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