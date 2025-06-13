Колишня Дзідзьо вперше стала мамою й зізналася, як хоче назвати малюка: варіанти незвичайні

Коли народила колишня Дзідзьо

Виявилося, Славія та її обранець Андрій Павлюк стали батьками усього за добу після одруження. 7 червня вони уклали шлюб, а вже вночі співачка відчула перейми.

У пари народився хлопчик. Малюк з'явився на світ 8 червня, з вагою 3,345 кілограма і 52 сантиметрами зросту.

"Такий у нас чудесний хлопчик, навіть не віриться, що це я його народила. Щастя просто переповнює. Навіть важко передати свої емоції словами. Цікаво його розглядати, на кого він схожий. Мені здається, на Андрія", зізналася новоспечена мама.

Славія та її чоловік (фото: instagram.com/slavia_official)

"7-го ми одружилися, трішки удвох відсвяткували, а через добу я народила. Перейми почалися вночі. Я дочекалася ранку, ще підзбирала сумочки. Потім забрала на пошті ванночку, бо не знала, скільки буду в пологовому. Ще все в хаті поприбирала, підготувала. І ми спокійно поїхали з чоловіком в пологовий", - також розповіла вона.

Також артистка висловилася про народження первістка в Instagram. Вона показала перше фото сина.

Славія народила хлопчика (фото: instagram.com/slavia_official)

"В неділю, на свято Пресвятої Трійці нас стало троє. Дякуємо Богу за благословенний дарунок", - написала вона.

Славія народжувала у Житомирі. Співачка обрала обласний перинатальний центр, а її чоловік був на пологах. Співачка розповіла, що не обирала лікаря заздалегідь й знала, що у неї все буде добре.

"Там працюють гарні спеціалісти. Тому й не шукала конкретного лікаря. Знала, що справлюся, бо знаю свій організм, все життя над собою працюю і прекрасно себе почуваю. Так і сталося. Мені Бог послав дуже гарних лікарів. Обов’язково ще зроблю допис і всім подякую особисто. Йшла на пологи, як на свято. Мені створили справді домашні умови", - наголосила артистка.

Колишня Дзідзьо вперше стала мамою (фото: instagram.com/slavia_official)

Також Славія розкрила незвичайні варіанти імені, які вони розглядають для малюка. Вона хоче назвати сина Левом, а її чоловік - Атласом.

"Йому це ім’я дуже подобається. Андрій каже, що буде класне ім’я, якщо син вирішить бути артистом. Для сцени воно то класно, а для життя, як на мене, не дуже пасує. Тому думаємо", - сказала Ярослава.

Нагадаємо, Славія розлучилася з DZIDZIO у 2021 році. Вони прожили у шлюбі з 2013-го, а до цього в них були тривалі стосунки.