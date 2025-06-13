Бывшая Дзидзьо впервые стала мамой и призналась, как хочет назвать малыша: варианты необычные

Когда родила бывшая Дзидзьо

Оказалось, Славия и ее избранник Андрей Павлюк стали родителями всего через сутки после бракосочетания. 7 июня они заключили брак, а уже ночью певица ощутила схватки.

У пары родился мальчик. Малыш появился на свет 8 июня, с весом 3,345 килограмма и 52 сантиметрами роста.

"Такой у нас чудесный мальчик, даже не верится, что это я его родила. Счастье просто переполняет. Даже трудно передать свои эмоции словами. Интересно его рассматривать, на кого он похож. Мне кажется, на Андрея", призналась новоиспеченная мама.

Славия и ее муж (фото: instagram.com/slavia_official)

"7-го мы поженились, немного вдвоем отпраздновали, а через сутки я родила. Схватки начались ночью. Я дождалась утра, еще подсобирала сумочки. Потом забрала на почте ванночку, потому что не знала, сколько буду в роддоме. Еще все в доме убрала, подготовила. И мы спокойно поехали с мужем в роддом", - также рассказала она.

Также артистка высказалась о рождении первенца в Instagram. Она показала первое фото сына.

Славия родила мальчика (фото: instagram.com/slavia_official)

"В воскресенье, на праздник Пресвятой Троицы нас стало трое. Спасибо Богу за благословенный дар", - написала она.

Славия рожала в Житомире. Певица выбрала областной перинатальный центр, а ее муж был на родах. Певица рассказала, что не выбирала врача заранее и знала, что у нее все будет хорошо.

"Там работают хорошие специалисты. Поэтому и не искала конкретного врача. Знала, что справлюсь, потому что знаю свой организм, всю жизнь над собой работаю и прекрасно себя чувствую. Так и произошло. Мне Бог послал очень хороших врачей. Обязательно еще сделаю пост и всех поблагодарю лично. Шла на роды, как на праздник. Мне создали действительно домашние условия", - отметила артистка.

Бывшая Дзидзьо впервые стала мамой (фото: instagram.com/slavia_official)

Также Славия раскрыла необычные варианты имени, которые они рассматривают для малыша. Она хочет назвать сына Львом, а ее муж - Атласом.

"Ему это имя очень нравится. Андрей говорит, что будет классное имя, если сын решит быть артистом. Для сцены оно то классно, а для жизни, как по мне, не очень подходит. Поэтому думаем", - сказала Ярослава.

Напомним, Славия развелась с DZIDZIO в 2021 году. Они прожили в браке с 2013-го, а до этого у них были длительные отношения.