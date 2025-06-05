Ексдружина Дзідзьо показала нову фотосесію перед пологами і викликала суперечки в мережі

Slavia показала фото на останньому місяці вагітності

Для фотосесії співачка обрала яскравий образ. Центральним елементом її луку є яскраво-рожевий топ-бюстьє, який підкреслив досить великий живіт. Цей вибір кольору надає нотку грайливості та свіжості.

Зверху на топ одягнений оверсайз-піджак світло-блакитного відтінку, який створює контраст і додає образу сучасності. Рукав піджака прикрашений масивним металевим браслетом.

Slavia продемонструвала великий живіт на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/slavia_official)

Свій лук Ярослава Притула доповнила світлими штанами з блискучою текстурою, які надають образу гламуру.

Увесь образ поєднує в собі ніжність із модними елементами, створюючи враження стильної та впевненої в собі жінки, яка насолоджується своїм особливим станом.

Ярослава Притула показала нові фото (фото: instagram.com/slavia_official)

"Хлопчик чи дівчинка? Хто вміє визначати за животиком або за чимось ще?" - запитала Ярослава у своїх підписників.

Як відреагували в мережі

Фоловери Slavia тут же почали ділиться своїми здогадками з приводу статі дитини:

"Хлопчик. Ви дуже красива і щаслива! Бажаю вам легких пологів і задоволення від материнства"

"Дівчинка. Нехай дитина народиться здоровою і щасливою під мирним небом"

"Я думаю, дівчинка, тому що круглий животик, для хлопчика животик має бути гострішим. Але, хто б не був, головне здорове і щасливе дитя! І здорова мама"

"Перша думка прийшла, що буде дівчинка. Я думаю таку фотосесію в рожевих тонах для хлопчика робити не будуть"

"Занадто багато рожевого фону і в одязі теж рожевий переважає. Це все навряд чи робили для фотосесії або гендерпаті на хлопчика"

"Точно хлопчик"

"Припускаю, що хлопчисько. Але я б впевненіше припускала, щоб більше фото було".

Ярослава Притула викликала суперечки в мережі (фото: instagram.com/slavia_official)

Нагадаємо, Ярослава була одружена з відомим виконавцем Дзідзьо (DZIDZIO) близько 8 років. У 2021 році пара офіційно розлучилася, але залишилася в добрих дружніх стосунках.

Ще перебуваючи у шлюбі з артистом, вона зустріла Андрія Павлюка - бізнесмена з Житомира, який займається виробами з каменю та дерева.

Вони познайомилися на курсах акторської майстерності, незабаром між ними зав'язалася дружба. Крім того, чоловік став надсилати Ярославі квіти та подарунки.

У 2025 році співачка випустила нову пісню "Дівка з перцем" і приголомшила фанів - вона вагітна.