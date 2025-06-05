Экс-жена Дзидзьо показала новую фотосессию перед родами и вызвала споры в сети

Экс-жена украинского певца Дзидзьо, исполнительница Ярослава Притула, также известная как певица Slavia, показала новую фотосессию беременности с большим животиком.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Для фотосессии певица выбрала яркий образ. Центральным элементом ее лука является ярко-розовый топ-бюстье, который подчеркнул достаточно большой живот. Этот выбор цвета придает нотку игривости и свежести.
Сверху на топ одет оверсайз-пиджак светло-голубого оттенка, который создает контраст и придает образу современности. Рукав пиджака украшен массивным металлическим браслетом.
Slavia продемонстрировала большой живот на последнем месяце беременности (фото: instagram.com/slavia_official)
Свой лук Ярослава Притула дополнила светлыми брюками с блестящей текстурой, которые придают образу гламура.
Весь образ сочетает в себе нежность с модными элементами, создавая впечатление стильной и уверенной в себе женщины, которая наслаждается своим особым состоянием.
Ярослава Притула показала новые фото (фото: instagram.com/slavia_official)
"Мальчик или девочка? Кто умеет определять по животику или по чему-то еще?" - спросила Ярослава у своих подписчиков.
Фолловеры Slavia тут же принялись делится своими догадками по поводу пола ребенка:
Ярослава Притула вызвала споры в сети (фото: instagram.com/slavia_official)
Напомним, Ярослава была замужем за известным исполнителем Дзидзьо (DZIDZIO) около 8 лет. В 2021 году пара официально развелась, но осталась в хороших дружеских отношениях.
Еще будучи в браке с артистом она встретила Андрея Павлюка - бизнесмена из Житомира, который занимается изделиями из камня и дерева.
Они познакомились на курсах актерского мастерства, вскоре между ними завязалась дружба. Кроме того, мужчина стал присылать Ярославе цветы и подарки.
В 2025 году певица выпустила новую песню "Дівка з перцем" и огорошила фанов - она беременна.
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