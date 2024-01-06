Ексчоловік Лорак підтвердив чутки про розлучення з молодою дружиною та показав нову обраницю (відео)

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав романтику з новою обраницею, і тим самим підтвердив чутки про розлучення з українською візажисткою Лілією Реус.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.
Так, українка на ім’я Анастасія, в компанії якої бізнесмен відзначив Новий рік, опублікувала серію stories.
На них пара прогулюється вздовж берега. Підприємець взяв на руки кохану і вони поцілувалися.
Своєю чергою Мурат зробив репост відео.
Ба більше, у своєму блозі Анастасія натякнула на те, що вони з Налчаджиоглу встигли навіть зробити парні тату.
"Як ви ставитесь до парних тату?", - запитала блогерка у фоловерів і показала відео з процесу.
Нова обраниця Налчаджиоглу натякнула на парне тату (фото: nstagram.com/anastasija_foxy2)
Як ми повідомили раніше, нова дівчина ексчоловіка Лорак, яка, до речі, вже знайома з його донькою від першого шлюбу, лише нещодавно почала кар’єру співачки та працює моделлю.
Мурат Налчаджиоглу з новою обраницею і донькою (фото: instagram.com/muratnalca)
Така інформація вказана у шапці її профілю в Instagram.
Зазначимо, що не так давно Налчаджиоглу перебував у стосунках з Лілією Реус. Свій ймовірний розрив вони поки не прокоментували.
Мурат лише звернувся до шанувальників з проханням не лізти в його особисте життя.
Мурат Налчаджиоглу з Лілією Реус (фото: instagram.com/muratnalca)
Нещодавно Ілона Гвоздьова натякнула на проблеми у шлюбі.
Також ми розповідали, де відпочивають українські зірки на новорічні свята.