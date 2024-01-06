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Ексчоловік Лорак підтвердив чутки про розлучення з молодою дружиною та показав нову обраницю (відео)

Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу показав романтику з новою обраницею, і тим самим підтвердив чутки про розлучення з українською візажисткою Лілією Реус.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram бізнесмена.

Мурат Налчаджиоглу більше не приховує новий роман

Так, українка на ім’я Анастасія, в компанії якої бізнесмен відзначив Новий рік, опублікувала серію stories.

На них пара прогулюється вздовж берега. Підприємець взяв на руки кохану і вони поцілувалися.

 

 

Своєю чергою Мурат зробив репост відео.

Ба більше, у своєму блозі Анастасія натякнула на те, що вони з Налчаджиоглу встигли навіть зробити парні тату.

"Як ви ставитесь до парних тату?", - запитала блогерка у фоловерів і показала відео з процесу.

Нова обраниця Налчаджиоглу натякнула на парне тату (фото: nstagram.com/anastasija_foxy2)

Як ми повідомили раніше, нова дівчина ексчоловіка Лорак, яка, до речі, вже знайома з його донькою від першого шлюбу, лише нещодавно почала кар’єру співачки та працює моделлю.

Мурат Налчаджиоглу з новою обраницею і донькою (фото: instagram.com/muratnalca)

Така інформація вказана у шапці її профілю в Instagram.

Зазначимо, що не так давно Налчаджиоглу перебував у стосунках з Лілією Реус. Свій ймовірний розрив вони поки не прокоментували.

Мурат лише звернувся до шанувальників з проханням не лізти в його особисте життя.

Мурат Налчаджиоглу з Лілією Реус (фото: instagram.com/muratnalca)

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Ані ЛоракМурат Налчаджиоглустосункизвезды шоу-бизнеса