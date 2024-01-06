Ексчоловік Лорак підтвердив чутки про розлучення з молодою дружиною та показав нову обраницю (відео)

Мурат Налчаджиоглу більше не приховує новий роман

Так, українка на ім’я Анастасія, в компанії якої бізнесмен відзначив Новий рік, опублікувала серію stories.

На них пара прогулюється вздовж берега. Підприємець взяв на руки кохану і вони поцілувалися.

Своєю чергою Мурат зробив репост відео.

Ба більше, у своєму блозі Анастасія натякнула на те, що вони з Налчаджиоглу встигли навіть зробити парні тату.

"Як ви ставитесь до парних тату?", - запитала блогерка у фоловерів і показала відео з процесу.

Нова обраниця Налчаджиоглу натякнула на парне тату (фото: nstagram.com/anastasija_foxy2)

Як ми повідомили раніше, нова дівчина ексчоловіка Лорак, яка, до речі, вже знайома з його донькою від першого шлюбу, лише нещодавно почала кар’єру співачки та працює моделлю.

Мурат Налчаджиоглу з новою обраницею і донькою (фото: instagram.com/muratnalca)

Така інформація вказана у шапці її профілю в Instagram.

Зазначимо, що не так давно Налчаджиоглу перебував у стосунках з Лілією Реус. Свій ймовірний розрив вони поки не прокоментували.

Мурат лише звернувся до шанувальників з проханням не лізти в його особисте життя.

Мурат Налчаджиоглу з Лілією Реус (фото: instagram.com/muratnalca)