Ексчоловік Ані Лорак у новорічну ніч засвітився в обіймах з іншою дівчиною (фото)

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram колишнього обранця виконавиці.

Бізнесмен показав, як зустрів Новий рік у Дубай

Так, Мурат разом зі своєю донькою прилетіли з Туреччини до ОАЕ, щоб зустріти там свято.

Їхня компанія була досить великою, і складалася вона з друзів Налчаджіоглу, а також дівчини-українки на ім’я Анастасія.

Мурат Налчаджиоглу відсвяткував Новий рік у Дубай (фото: instagram.com/muratnalca)

У своїх соцмережах колишній Лорак розмістив світлину, на якій позує він та його спутниця на тлі прикрашеної іграшками ялинки.

Під час зйомки бізнесмен тримає її за талію, і паралельно ніжно обіймає доньку від першого шлюбу - 12-річну Софію.

Мурат Налчаджиоглу з ймовірною обраницею і донькою (фото: instagram.com/muratnalca)

До слова, про нову ймовірну дівчину Мурата відомо те, що вона нещодавно почала свою музичну кар'єру й також позиціонує себе як модель.

Зазначимо, що з літа 2023 року Налчаджиоглу одружений з українською візажисткою Лілією Реус.

Однак останні декілька місяців ходять чутки, що пара більше не разом. Хоча офіційної заяви про розрив подружжя ще не робило.