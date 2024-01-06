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Экс-муж Лорак подтвердил слухи о разводе с молодой женой и показал новую избранницу (видео)

Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал романтику с новой избранницей и тем самым подтвердил слухи о разводе с украинской визажисткой Лилией Реус.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бизнесмена.

Мурат Налчаджиоглу больше не скрывает новый роман

Так, украинка по имени Анастасия, в компании которой бизнесмен отметил Новый год, опубликовала серию stories.

На них пара гуляет вдоль берега. Предприниматель взял на руки любимую, и они поцеловались.

 

 

В свою очередь Мурат сделал репост видео.

Более того, в своем блоге Анастасия намекнула на то, что они с Налчаджиоглу успели даже сделать парные папу.

"Как вы относитесь к парным папе?", - спросила блогерша у фолловеров и показала видео процесса.

Новая избранница Налчаджиоглу намекнула на парное тату (фото: nstagram.com/anastasija_foxy2)

Как мы сообщили ранее, новая девушка экс-мужа Лорак, которая, кстати, уже знакома с его дочерью от первого брака, только недавно начала карьеру певицы и работает моделью.

Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей и дочерью (фото: instagram.com/muratnalca)

Такая информация указана в шапке ее профиля в Instagram.

Отметим, что не так давно Налчаджиоглу состоял в отношениях с Лилией Реус. Свой вероятный разрыв они пока не прокомментировали.

Мурат лишь обратился к поклонникам с просьбой не лезть в его личную жизнь.

Мурат Налчаджиоглу с Лилией Реус (фото: instagram.com/muratnalca)

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Ани ЛоракМурат Налчаджиоглустосункизвезды шоу-бизнеса