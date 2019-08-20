Экс-"ВИА Гра" снялась топлес в колготках: соблазнительное фото

Вера Брежнева показала горячее фото (коллаж РБК-Украина)

Вера Брежнева взбудоражила фанатов горячим фото

Вера Брежнева показала в Instagram соблазнительное фото. Экс-"ВИА Гра" позирует в капроновых колготках и туфлях-лодочках на высоком каблуке шпильке. При этом украинская певица без бюстгальтера.

На снимке, сделанном в рамках фотосессии для журнала Vogue, жена продюсера Константина Меладзе присела, немного отставив одну ногу и сложив руки между ногами так, чтобы закрыть грудь. На талии Веры видна черная полоска - резинка колготок.

Вера Брежнева показала горячее фото (фото: instagram.com/ververa)

Также Вера Брежнева рассказала о своих отношениях с мужем.

"Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса", - написала она.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Брежнева рассказала, что недавно Меладзе прислал одно ее фото с подписью: "Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей..."

"После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет", - подчеркнула Вера.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева разоткровенничалась о посещении психолога.