ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-"ВИА Гра" снялась топлес в колготках: соблазнительное фото

STYLERПерсоны    20.08.2019 - 10:57
Экс-"ВИА Гра" снялась топлес в колготках: соблазнительное фото
Вера Брежнева показала горячее фото (коллаж РБК-Украина)

Вера Брежнева взбудоражила фанатов горячим фото

Вера Брежнева показала в Instagram соблазнительное фото. Экс-"ВИА Гра" позирует в капроновых колготках и туфлях-лодочках на высоком каблуке шпильке. При этом украинская певица без бюстгальтера.

На снимке, сделанном в рамках фотосессии для журнала Vogue, жена продюсера Константина Меладзе присела, немного отставив одну ногу и сложив руки между ногами так, чтобы закрыть грудь. На талии Веры видна черная полоска - резинка колготок.

Экс-&quot;ВИА Гра&quot; снялась топлес в колготках: соблазнительное фото

Вера Брежнева показала горячее фото (фото: instagram.com/ververa)

Также Вера Брежнева рассказала о своих отношениях с мужем.

"Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса", - написала она.

Экс-&quot;ВИА Гра&quot; снялась топлес в колготках: соблазнительное фото

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Брежнева рассказала, что недавно Меладзе прислал одно ее фото с подписью: "Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей..."

"После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет", - подчеркнула Вера.

Экс-&quot;ВИА Гра&quot; снялась топлес в колготках: соблазнительное фото

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Ранее Вера Брежнева разоткровенничалась о посещении психолога.

"Всегда хочу": томная Надежда Мейхер сделала откровенное признание Было жарко: Брежнева попала в неприятный инцидент на концерте (видео)
Новости Украины Вера БрежневаВИА Гра
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь