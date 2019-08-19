"Важную роль играет мужчина": Вера Брежнева разоткровенничалась о посещении психолога

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Брежнева отметила, что прочла множество книг по психологии

Вера Брежнева после признания о Меладзе, которому нравится его супруга без одежды, решилась на новое откровение. На этот раз Брежнева честно призналась, что несколько лет она посещала психолога. И делала это для того, чтобы наконец избавиться от обид прошлого и стать более гармоничной личностью.

Так, певица подчеркнула, что психолог ей помогал избавиться от “всех обид и психологических узлов”. Об этом украинская певица рассказала в интервью российскому Vogue.

“Несколько лет я посещала психолога, с которым мы прорабатывали переживания детства, юности. Избавившись от всех этих обид и психологических узлов, я стала более гармоничной, спокойной и, как следствие, научилась любить себя и принимать такой, какая есть. Важную роль в этом играет мужчина, который находится рядом с женщиной”, - говорит Брежнева.

Кстати, этой же цитатой Брежнева поделилась на своей страничке в сети instagram. И сопроводила его фото, на котором немного устало смотрит в кадр.

Вера Брежнева рассказала, как избавилась от психологических услов (фото: instagram.com/ververa)

Более того, певица также порассуждала на тему уверенности. По словам Брежневой, уверенность не приходит просто так с возрастом. Это длительная работа над собой. И сама Брежнева прочла немало книг по психологии.

Также певица перечислила книги, с которых началось ее самопознание.

“Уверенность в себе не приходит просто так с возрастом, это долгая работа над собой. Я прочитала множество книг по психологии, самореализации, про материнство. Ведь чем гармоничней наши отношения с детьми, тем лучше мы себя чувствуем. Началось все в юности с “Трансерфинга реальности” Зеланда, дальше о детях “Тайная опора” Петрановской, “Современные дети и их несовременные родители” Млодик, о возможностях нашего мозга “Красная таблетка” Курпатова”, - отмечает Брежнева.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Но несмотря на все это, Брежнева все равно нуждается в сильной опоре рядом.

“Я нуждаюсь в мужской энергии. Для меня важно быть рядом с сильным мужчиной, который заботится обо мне и поддерживает. Мой муж за последние несколько лет стал для меня настоящей опорой”, — говорит Вера.

Поклонники же Веры поспешили прокомментировать ее новый пост по “теме психологии”:

“Как раз наше психологическое состояние и влияет на то,какой мужчина рядом с нами!”

“Значит разводы и новые отношения это нормально. Меняется психологическое состояние, меняется ощущение себя, меняется окружение и как следствие мужчина... Если он не вписывается в картину мира и ощущения?”

“Неужели вам нужен был психолог, чтобы понять и полюбить себя! Удивлена.. вы замечательная”

“Полностью согласна! Это я почувствовала на себе!!! Всем любящих и заботливых мужчин!!!”

“Спасибо что делитесь таким сокровенным”

Скриншот комментариев: instagram.com/ververa

Напомним, что на данный момент Вера Брежнева состоит в браке с известным российским композитором Константином Меладзе. При этом Брежнева и Меладзе тайно расписались в октябре 2015 года. А вот свадьба прошла в Италии в кругу самых близких.

Напомним, ранее Вера Брежнева очаровала total white луком в Баку. Артистка зажигает на фестивале "Жара".