"Ему нравится, когда я без одежды": Брежнева поразила признаниями о Меладзе

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Певица украсила обложку глянца и разоткровенничалась о семейной жизни

Вера Брежнева давно считается одной из самых красивых женщин шоу-бизнеса - она регулярно восхищает поклонников сияющим внешним видом, точеной фигурой и стильными образами. Ранее певица признавалась, что в зрелом возрасте хочет быть похожей на свою маму, ведь та прекрасно выглядит. При этом о личной жизни 37-летняя артистка предпочитает особо не рассказывать, и даже о ее свадьбе с 56-летним продюсером Константином Меладзе фанаты узнали постфактум. Однако иногда она все же делает исключения и делится интересными подробностями семейной жизни.

Недавно Брежнева украсила обложку российской версии глянцевого журнала Vogue, а также дала изданию интервью, в котором порассуждала о женской красоте и рассказала о браке с Меладзе. По словам исполнительницы, ее муж - настоящая опора для нее.

"Я нуждаюсь в мужской энергии. Для меня важно быть рядом с сильным мужчиной, который заботится обо мне и поддерживает. Мой муж за последние несколько лет стал для меня настоящей опорой. Но в моей жизни были разные этапы. После развода я осталась одна с двумя детьми и сама не заметила, как превратилась в ту самую женщину, которая коня на скаку остановит и все может сама. И я поняла, что не хочу ею быть. Да, я сильная, но иногда хочу быть слабой рядом с сильным мужчиной. Мне нравится, когда мужчина ухаживает за женщиной, когда он делает ей комплименты и позволяет ей чувствовать себя особенной", - призналась Вера.

Фото: Константин Меладзе и Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Далее она и вовсе разоткровенничалась и поведала, что Константин очень любит, когда она ходит по дому обнаженная, ведь он считает ее самой красивой на планете.

"Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса. А недавно он прислал мое фото с подписью: "Это фото надо послать в космос. Чтоб инопланетяне сразу полюбили людей..." После таких слов я действительно чувствую себя самой красивой на свете, и не важно, есть у меня морщины или нет", - говорит артистка.

Фото: Константин Меладзе и Вера Брежнева (instagram.com/meladzemusic)

К слову, для обложки она позировала в максимально натуральном образе: с легким, незаметным макияжем и мокрыми волосами. На фото можно также разглядеть ее морщинки.

"Никогда не чувствовала себя такой красивой, как сейчас, в свои тридцать семь лет. Никогда не была так довольна своим отражением в зеркале и так уверена в себе. Даже при том, сколько разных титулов самой красивой женщины страны я получала за все годы, что нахожусь на сцене. Читатели одного известного мужского журнала присваивали мне это звание трижды. Чувствовала ли я себя королевой красоты? Я об этом даже не задумывалась. Меня спрашивали: как это — быть самой красивой? Я не знала. Тогда я больше концентрировалась на своих недостатках. И только в последние годы стала осознавать, что в этой неидеальности наша красота. Я выросла из всех клише и стереотипов, всего напускного, наконец-то я честна с собой. Я вижу в зеркале морщины, и мне они нравятся, потому что они мои, и я люблю себя такой, какая я есть", - отметила Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (vogue.ru)

Однако при этом она очень много сил вкладывает в то, чтобы поддерживать свою форму и красоту - ведь это все не дается просто так, особенно после 30 лет.

"Но это не значит, что я не работаю над своей внешностью. Наоборот, после тридцати у женщины появляется еще одна работа — над своим здоровьем и телом. Чувствовать гибкость тела, каждую его мышцу, тонус, насыщать свое тело полезной едой — для меня это важнее любого другого ухода за собой. Это требует усилий, силы воли, нельзя быть одновременно ленивым и подтянутым. Для меня это стало неким ритуалом — смотреть на себя в зеркало и видеть тело, которое я "слепила" сама благодаря заботе о нем", - рассказала певица.

Фото: Вера Брежнева (vogue.ru)

Некоторые свои секреты красоты она также раскрыла.

"Я много лет занимаюсь спортом и собрала свою идеальную подборку физической нагрузки — это пилатес, занятия на тренажере Gyrotonic, который воздействует на позвоночник, и занятия в бассейне. Я постоянно путешествую и, приехав в новый город, ищу студию пилатеса поблизости", - призналась звезда.

Фото: Вера Брежнева (vogue.ru)

Напомним, Вера Брежнева очаровала total white луком в стиле 90-х на фестивале "Жара" в Баку.

А до этого Вера Брежневе взволновала сеть "горячим" фото в купальнике. 37-летняя певица оригинально похвасталась идеальной фигурой.