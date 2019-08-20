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Екс-"ВІА Гра" знялася топлес в колготках: спокусливе фото

STYLERПерсони    20.08.2019 - 10:57
Екс-"ВІА Гра" знялася топлес в колготках: спокусливе фото
Віра Брежнєва показала гаряче фото (колаж РБК-Україна)

Віра Брежнєва розбурхала фанатів гарячим фото

Віра Брежнєва показала Instagram спокусливе фото. Екс-"ВІА Гра" позує в капронових панчохах і туфлях-човниках на високому каблуці шпильці. При цьому українська співачка без бюстгальтера.

На знімку, зробленому в рамках фотосесії для журналу Vogue, дружина продюсера Костянтина Меладзе присіла, трохи відсунувши одну ногу і склавши руки між ногами так, щоб закрити груди. На талії Віри видно чорну смужку - гумку панчіх.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; знялася топлес в колготках: спокусливе фото

Віра Брежнєва показала гаряче фото (фото: instagram.com/ververa)

Також Віра Брежнєва розповіла про свої стосунки з чоловіком.

"Мій чоловік каже, що найкрасивішою я буваю з ранку, коли у мене розпатлане волосся і немає ні грама косметики. Йому подобається, коли ми наодинці і я без одягу, і його зовсім не хвилює, чи є у мене кубики преса", - написала вона.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; знялася топлес в колготках: спокусливе фото

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва розповіла, що нещодавно Меладзе надіслав одне її фото з підписом: "Це фото треба послати в космос. Щоб інопланетяни відразу полюбили людей..."

"Після таких слів я дійсно відчуваю себе найгарнішою на світі, і не важливо, є у мене зморшки чи ні", - підкреслила Віра.

Екс-&quot;ВІА Гра&quot; знялася топлес в колготках: спокусливе фото

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

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