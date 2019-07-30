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Обворожительная дочь Веры Брежневой оголила грудь ради пикантного фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.07.2019 - 18:57
Обворожительная дочь Веры Брежневой оголила грудь ради пикантного фото
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Девушка позировала в одном халате

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман очень похожа на маму. От певицы ей досталась эффектная внешность и отличная фигура, которую девушка с удовольствием демонстрирует. На страничке Сони в Instagram можно обнаружить немало фото в купальнике, но свежий фотосет буквально сразил ее подписчиков своей смелостью.

На новых фото девушка рискнула частичного оголить пышную грудь, позируя на фоне цветущих деревьев в белоснежном халате. Волосы юной красавицы собраны в высокий пучок, на ее губах – красная помада. В качестве аксессуаров дочь певицы предпочла лишь массивные золотистые серьги.

Поклонники Сони пришли в восторг от пикантного кадра. Они оставили для смелой девушки немало лестных комплиментов.

Обворожительная дочь Веры Брежневой оголила грудь ради пикантного фото

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Ох, принцесса!", "Бомбочка", "Шикарная", "Ой, Соня!", "Ты очень красивая", "Ты невероятная!", "Красивая!", "Я вижу бомбу!" - писали восторженные комментаторы.

Обворожительная дочь Веры Брежневой оголила грудь ради пикантного фото

Обворожительная дочь Веры Брежневой оголила грудь ради пикантного фото

Обворожительная дочь Веры Брежневой оголила грудь ради пикантного фото

Скриншот комментариев

Ранее дочь Веры Брежневой уже публиковала чувственные снимки из этой же серии. Девушка позировала на кровати, пикантно оголив плечи и зону декольте, но на этот раз она решила пойти дальше.

Напомним, что дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман отправилась на романтический викенд в Париж со своим бойфрендом Мэттом Кенноном. Пара показала пару снимков на фоне местных достопримечательностей.

Также Соня Киперман уже делилась романтичными снимками с возлюбленным. На одном из фото пара смеется, держится за руки и бежит по воде, поднимая брызги вокруг. Тогда же девушка призналась, что скучает по возлюбленному, а он ответил ей взаимностью.  

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