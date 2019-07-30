Обворожительная дочь Веры Брежневой оголила грудь ради пикантного фото

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Девушка позировала в одном халате

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман очень похожа на маму. От певицы ей досталась эффектная внешность и отличная фигура, которую девушка с удовольствием демонстрирует. На страничке Сони в Instagram можно обнаружить немало фото в купальнике, но свежий фотосет буквально сразил ее подписчиков своей смелостью.

На новых фото девушка рискнула частичного оголить пышную грудь, позируя на фоне цветущих деревьев в белоснежном халате. Волосы юной красавицы собраны в высокий пучок, на ее губах – красная помада. В качестве аксессуаров дочь певицы предпочла лишь массивные золотистые серьги.

Поклонники Сони пришли в восторг от пикантного кадра. Они оставили для смелой девушки немало лестных комплиментов.

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Ох, принцесса!", "Бомбочка", "Шикарная", "Ой, Соня!", "Ты очень красивая", "Ты невероятная!", "Красивая!", "Я вижу бомбу!" - писали восторженные комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее дочь Веры Брежневой уже публиковала чувственные снимки из этой же серии. Девушка позировала на кровати, пикантно оголив плечи и зону декольте, но на этот раз она решила пойти дальше.

Напомним, что дочь Веры Брежневой, 18-летняя Соня Киперман отправилась на романтический викенд в Париж со своим бойфрендом Мэттом Кенноном. Пара показала пару снимков на фоне местных достопримечательностей.

Также Соня Киперман уже делилась романтичными снимками с возлюбленным. На одном из фото пара смеется, держится за руки и бежит по воде, поднимая брызги вокруг. Тогда же девушка призналась, что скучает по возлюбленному, а он ответил ей взаимностью.