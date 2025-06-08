"До сліз". Міка Ньютон чесно сказала, чи планує дітей зі своїм чоловіком-американцем

Українська співачка Міка Ньютон, справжнє ім’я якої Оксана Грицай, поспілкувалася з підписниками в Instagram і відповіла на запитання про можливе материнство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Попри складну історію боротьби з онкологією, Міка не втратила віри у мрію стати мамою. Проте її відповідь була глибокою та болісно чесною.

"Я все життя планувала мати дітей, але, на жаль, в обмін отримала рак. Я вірю в дива, але історія моя непроста і тяжка. І, чесно, хочу всім порекомендувати не ставити ці запитання жінкам. Для когось це може бути тяжко і до сліз", - зізналася вона.

У Міки Ньютон запитали про материнство (фото: instagram.com/mikanewton)

Нагадаємо, у 2019 році в Міки Ньютон діагностували рак яєчників. Їй вдалося побороти хворобу без хіміотерапії, і лікарі не видалили другий яєчник.

Сама співачка вважає це справжнім дивом.

Зараз вона ретельно стежить за здоров’ям, проходить щорічні обстеження та веде активне життя.

У найважчі моменти поруч із нею був її чоловік - американський бізнесмен Кріс Сааведра, який став її надійною підтримкою.

Міка Ньютон з чоловіком (фото: instagram.com/mikanewton)