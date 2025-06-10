Экс-"ВИА Гра" Романова впервые назвала причину разрыва с бывшим советником Зеленского

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Их роман длился почти два года. А уже в начале 2025-го Миша Романова неожиданно объявила: они с Алексом Роднянским больше не вместе.

Тогда звезда решила не вдаваться в детали, однако со временем все же решилась открыть немного больше.

Как оказалось, причиной разрыва стала вовсе не мелочь. Миша увидела профиль Алекса на сайте знакомств.

Миша Романова и Алекс Роднянский (скриншот)

И не просто увидела - среди фото, которые он там выставил, были и совсем свежие, сделанные лично ею.

Для певицы это стало окончательным сигналом.

"Забыла сказать, как я поставила точку после Нового года... Когда я увидела его на сайте знакомств с фото, которые делала ему нынешняя женщина", - призналась артистка.

Миша Романова и Алекс Роднянский (скриншот)

Напомним, Миша Романова (настоящее имя - Наталья Могиленец) начала отношения с Александром Роднянским - сыном известного украинско-российского продюсера и бывшим советником президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам - в октябре 2022 года. Они познакомились онлайн.

До этого, до лета 2022-го, Роднянский-младший был женат на российской актрисе Янине Студилиной.

В 2016 году у них родилась дочь, однако после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину супруги развелись.

Миша же воспитывает сына Мартина, которому уже несколько лет. Мальчик родился в 2019-м. Отцом ребенка является украинский режиссер, с которым певица разошлась еще до родов.

Его имени она публично не раскрывает.