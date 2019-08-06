Экс-ведущий "Орла и Решки" поставил на место безмозглую россиянку

Звезда популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков вызвал настоящий скандал в социальной сети Instagram своей публикацией о семейном отдыхе на Белосарайской косе в Донецкой области.

Украинский телеведущий разместил снимок, на котором он запечатлен с супругой Настей Короткой и дочкой Ксенией на фоне моря.

"Молодая, сочная, сладкая кукуруза! И мы с Ксеней" - подписал фото Андрей.

Скрин: instagram.com/biedniakov)

Все бы ничего, но геолокация "Белосарайская коса, Донецкая область, Украина" вызвала странную реакцию одной из подписчиц телеведущего.

Некая Юлия Коваленко, судя по ее Instagram, россиянка, ответила в комментарии, что "Донецкая область вообще-то Россия". Женщина пожелала Беднякову подучить географию, а не то "чего доброго Одессу на Украину поместишь".

Скрин: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков не медлил с ответом и пожелал женщине сходить проверить мозги.

"Мозги вам в магазин не завезли? Сходили бы, проверили", - отрезал Бедняков.

Скрин: instagram.com/biedniakov

Стоит отметить, что на данный момент комментарий россиянки, которая "аннексировала" Одессу и Донецкую область набрал уже более 200 ответов, и обсуждение превратилось в настоящую бойню.

"Россия - это деревня Кучково. Остальное Литва и Орда", - написала одна из пользователей.

"Это князь Киевской Руси основал Москву", - пустилась в исторический экскурс подписчица Беднякова.

"А Калининград - это Германия? Выборг - Финляндия, Курилы - Япония и так далее, дебилои*ное ты существо", - подключилась к дискуссии очередной юзер.

Скрин: instagram.com/biedniakov

К слову, жители оккупированного Крыма жалуются на отсутствие туристов на пляжах Судака. При этом люди вспоминают времена, когда полуостров был под контролем Украины и было много отдыхающих.

Напомним, ранее на росТВ разразились очередным бредом о том, что Владимир Зеленский решил раздать украинские паспорта жителям Сибири.