Звезда "Орла и Решки" загадочно высказалась про Зеленского и Порошенко

Астровская высказалась про Порошенко и Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Алина Астровская из "Орел и Решка" сделала свой прогноз на выборы 2019

Звезда шоу "Орел и Решка" Алина Астровская высказалась о предстоящем втором туре выборов 2019, в котором сойдутся кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Так, в своем Instagram известная певица и телеведущая ответила на вопрос подписчиков, за кого она отдаст свой голос 21 апреля. Правда, Астровская сделала это так, что многие до конца и не поняли - за кого же проголосует их кумир.

"Когда речь идет о комедии (пусть даже в такой драме) хочется, чтобы в ней играли профессиональные юмористы", - написала Алина, опубликовав в конце подмигивающий смайлик.

Также свою публикацию ведущая "Орла и Решки" сопроводила оптимистичным фото, на котором изображен одуванчик в руках жизнерадостной Алины.

Алина Астровская высказалась про выборы 2019 и кандидатов Зеленского и Порошенко (instagram.com/alina_astrovskaya)

Напомним, что 19 апреля на стадионе "Олимпийский" должны состоятся дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. А провести дебаты, к слову, выразил готовность популярный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула. Заявление худрука "Вар'ятів" вызвало волну восторга у украинцев.