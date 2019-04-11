ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Звезда "Орла и Решки" загадочно высказалась про Зеленского и Порошенко

STYLERВыборы 2019    11.04.2019 - 17:08
Звезда "Орла и Решки" загадочно высказалась про Зеленского и Порошенко
Астровская высказалась про Порошенко и Зеленского (коллаж РБК-Украина)

Алина Астровская из "Орел и Решка" сделала свой прогноз на выборы 2019

Звезда шоу "Орел и Решка" Алина Астровская высказалась о предстоящем втором туре выборов 2019, в котором сойдутся кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко. 

 

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Так, в своем Instagram известная певица и телеведущая ответила на вопрос подписчиков, за кого она отдаст свой голос 21 апреля. Правда, Астровская сделала это так, что многие до конца и не поняли - за кого же проголосует их кумир.

"Когда речь идет о комедии (пусть даже в такой драме) хочется, чтобы в ней играли профессиональные юмористы", - написала Алина, опубликовав в конце подмигивающий смайлик.

Также свою публикацию ведущая "Орла и Решки" сопроводила оптимистичным фото, на котором изображен одуванчик в руках жизнерадостной Алины. 

Звезда &quot;Орла и Решки&quot; загадочно высказалась про Зеленского и Порошенко

Алина Астровская высказалась про выборы 2019 и кандидатов Зеленского и Порошенко (instagram.com/alina_astrovskaya)

Напомним, что 19 апреля на стадионе "Олимпийский" должны состоятся дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. А провести дебаты, к слову, выразил готовность популярный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула. Заявление худрука "Вар'ятів" вызвало волну восторга у украинцев.  

Дебаты Порошенко и Зеленского: астролог дал неожиданный прогноз Зеленский и Порошенко назначили дебаты на разные даты: украинцы негодуют
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины выборы 2019Орел и Решка
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь