Екс-ведучий "Орла і Решки" поставив на місце безмозку росіянку

Зірка популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков викликав справжній скандал в соціальній мережі Instagram своєю публікацією про сімейний відпочинок на Білосарайській косі в Донецькій області.

Український телеведучий розмістив знімок, на якому він зображений з дружиною Настею Короткою і донькою Ксенією на тлі моря.

"Молода, соковита, солодка кукурудза! І ми з Ксенєй" - підписав фото Андрій.

Скрін: instagram.com/biedniakov)

Все б нічого, але геолокація "Білосарайська коса, Донецька область, Україна" викликала дивну реакцію однієї з підписниць телеведучого.

Якась Юлія Коваленко, судячи з її Instagram, росіянка, відповіла в коментарі, що "Донецька область взагалі-то Росія". Жінка побажала Бєднякову підучити географію, а не те "чого доброго Одесу на Україну помістиш".

Скрін: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков не зволікав з відповіддю і побажав жінці сходити перевірити мізки.

"Мізки вам в магазин не завезли? Сходили б, перевірили", - відрізав Бєдняков.

Скрін: instagram.com/biedniakov

Варто відзначити, що на даний момент коментар росіянки, яка "анексувала" Одесу і Донецьку область набрав вже більше 200 відповідей, обговорення перетворилося на справжню бійню.

"Росія - це селище Кучково. Інше Литва і Орда", - написала одна з користувачів.

"Це князь Київської Русі заснував Москву", - пустилася в історичний екскурс підписниця Беднякова.

"А Калінінград - це Німеччина? Виборг - Фінляндія, Курили - Японія і так далі, дебілої*на ти істота", - долучилася до дискусії черговий юзер.

Скрін: instagram.com/biedniakov

До речі, жителі окупованого Криму скаржаться на відсутність туристів на пляжах Судака. При цьому люди згадують часи, коли півострів був під контролем України і було багато відпочиваючих.

Нагадаємо, раніше на росТБ вибухнули черговим маренням про те, що Володимир Зеленський вирішив роздати українські паспорти жителям Сибіру.