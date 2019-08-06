Екс-ведучий "Орла і Решки" поставив на місце безмозку росіянку

Ведучий "Орла і Решки" жорстко пройшовся по розумовим здібностям жінки, що "анексувала" Одесу
Зірка популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков викликав справжній скандал в соціальній мережі Instagram своєю публікацією про сімейний відпочинок на Білосарайській косі в Донецькій області.
Український телеведучий розмістив знімок, на якому він зображений з дружиною Настею Короткою і донькою Ксенією на тлі моря.
"Молода, соковита, солодка кукурудза! І ми з Ксенєй" - підписав фото Андрій.
Скрін: instagram.com/biedniakov)
Все б нічого, але геолокація "Білосарайська коса, Донецька область, Україна" викликала дивну реакцію однієї з підписниць телеведучого.
Якась Юлія Коваленко, судячи з її Instagram, росіянка, відповіла в коментарі, що "Донецька область взагалі-то Росія". Жінка побажала Бєднякову підучити географію, а не те "чого доброго Одесу на Україну помістиш".
Скрін: instagram.com/biedniakov
Андрій Бєдняков не зволікав з відповіддю і побажав жінці сходити перевірити мізки.
"Мізки вам в магазин не завезли? Сходили б, перевірили", - відрізав Бєдняков.
Скрін: instagram.com/biedniakov
Варто відзначити, що на даний момент коментар росіянки, яка "анексувала" Одесу і Донецьку область набрав вже більше 200 відповідей, обговорення перетворилося на справжню бійню.
"Росія - це селище Кучково. Інше Литва і Орда", - написала одна з користувачів.
"Це князь Київської Русі заснував Москву", - пустилася в історичний екскурс підписниця Беднякова.
"А Калінінград - це Німеччина? Виборг - Фінляндія, Курили - Японія і так далі, дебілої*на ти істота", - долучилася до дискусії черговий юзер.
Скрін: instagram.com/biedniakov
До речі, жителі окупованого Криму скаржаться на відсутність туристів на пляжах Судака. При цьому люди згадують часи, коли півострів був під контролем України і було багато відпочиваючих.
Нагадаємо, раніше на росТБ вибухнули черговим маренням про те, що Володимир Зеленський вирішив роздати українські паспорти жителям Сибіру.