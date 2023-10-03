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Екс-співробітники Apple показали гаджет, який "одного дня замінить смартфон"

Вівторок 03 жовтня 2023 18:41
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Екс-співробітники Apple показали гаджет, який "одного дня замінить смартфон" Гаджет кріпиться на одяг та проєктує текст й зображення прямо на долоню (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Humane 9 листопада представить новий футуристичний гаджет, який матиме проектор та камеру.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блог про технології Engadget.

Що відомо про новий смартфон

Стартап Humane, заснований колишніми співробітниками Apple і відомий своїми обіцянками про революційні технології, продемонстрував свій продукт на Тижні моди в Парижі.

Цей пристрій, названий Ai Pin, схожий на дуже компактний телефон з проєктором замість дисплея. Він кріпиться на одяг та проєктує текст й зображення прямо на долоню.

Екс-співробітники Apple показали гаджет, який &quot;одного дня замінить смартфон&quot;

Закріплений гаджет на одязі (фото: twitter/LaModeUnknown)

Основні деталі гаджета поки що залишаються загадкою.

Відомо, що з функцій передбачені дзвінки, камера, перекладач, голосовий асистент, а також розпізнавання навколишніх об'єктів. Наприклад, пристрій зможе сканувати товари в магазині та надавати інформацію про них завдяки використанню штучного інтелекту.

Стартап Humane вже залучив понад 240 мільйонів доларів інвестицій за п'ять років, привертаючи увагу таких впливових фігур, як Сема Альтмана, який є головою OpenAI, компанії, що стоїть за створенням чат-боту ChatGPT.

Хоча Альтман не бере участі безпосередньо в розробці, але він активно інвестує в Humane.

Компанія запланувала на четвер, 9 листопада, захід, на якому буде представлено повну функціональність Ai Pin.

Точна дата виходу цього пристрою, що інтригує, залишається невідомою.

Технологічні ентузіасти та модники з нетерпінням чекають більш детальної інформації про Humane Ai Pin, оскільки він обіцяє поєднати передові технології зі стилем та зручністю.

Раніше ми писали про вихід масштабного оновлення ChatGPT.

А ще у нас є матеріал про нові смартфони Xiaomi 13T і 13T Pro, які нещодавно були представлені.

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