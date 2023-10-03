Экс-сотрудники Apple показали гаджет, который "однажды заменит смартфон"

Компания Humane 9 ноября представит новый футуристический гаджет, который будет иметь проектор и камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Что известно про новый смартфон

Стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple и известный своими обещаниями о революционных технологиях, продемонстрировал свой продукт на Неделе моды в Париже.

Это устройство, называемое Ai Pin, похоже на очень компактный телефон с проектором вместо дисплея. Он крепится на одежду и проектирует текст и изображение прямо на ладонь.

Закрепленный гаджет на одежде (фото: twitter/LaModeUnknown)

Основные детали гаджета пока остаются загадкой.

Известно, что из функций предусмотрены звонки, камера, переводчик, голосовой ассистент, а также распознавание окружающих объектов. К примеру, устройство сможет сканировать товары в магазине и предоставлять информацию о них благодаря использованию искусственного интеллекта.

Стартап Humane уже привлек более 240 миллионов долларов инвестиций за пять лет, завлекая внимание таких влиятельных фигур, как Сэма Альтмана, который является главой OpenAI, компании, стоящей за созданием чат-бота ChatGPT.

Хотя Альтман не участвует непосредственно в разработке, но он активно инвестирует в Humane.

Компания запланировала на четверг, 9 ноября, мероприятие, на котором будет представлена полная функциональность Ai Pin.

Точная дата выхода этого интригующего устройства остается неизвестной.

Closer look at Coperni SS24 , @Humane AI Pin pic.twitter.com/l9o3OgzSnf — La Mode Unknown

Технологические энтузиасты и модники с нетерпением ждут более подробной информации о Humane Ai Pin, поскольку он обещает соединить передовые технологии со стилем и удобством.