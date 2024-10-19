"Нагуляла" від кур'єра. Дівчина зірки "Шахтаря" народила від іншого, а правду розкрив ДНК-тест

Бразильський футболіст та захисник "Шахтаря" Вінісіус Тобіас, якому у лютому виповниться 21 рік, нещодавно радів, адже вперше став батьком. Але виявилося, що його дівчина народила доньку від іншого.

Дівчина футболіста "Шахтаря" народила дитину від іншого

Зовсім нещодавно, приблизно тиждень тому, Вінісіус мав великий привід для радощів. Його дівчина, блогерка Інгрід Ліма, народила доньку. Дівчинку назвали Майте.

Зірка "Шахтаря" та його обраниця (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Пара разом вже декілька років. Вони часто робили спільні фото й з'являлися на публіці разом.

Дівчина Тобіаса під час вагітності (фото: instagram.com/iingridllima)

На честь цього щасливий батько навіть зробив собі тату. На його тілі з'явилося ім'я доньки. Але виявилося, що футболіст мав би не поспішати з татуюванням.

Обраниця Тобіаса (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Річ у тому, що обраниця Тобіаса провела тест-ДНК. І виявилося, що вона народила не від футболіста.

Про це сама Ліма розповіла в Instagram. Вона заявляла, що нещодавно у їхніх стосунках була "пауза". Під час так званої перерви блогерка, з її слів, мала стосунки з іншим. Також вона зазначила, що й футболіст з кимось зустрічався.

Футболіст "Шахтаря" зі своєю дівчиною (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Потім вона завагітніла й мала певні сумніви. Ймовірно, підозри виникали й у Тобіаса. Ліма зазначила, що не примушувала захисника "Шахтаря" публікувати фото доньки, поки не з'являться результати ДНК-тесту.

Донька Ліми (скріншот)

Як виявилося, підозри були не безпідставними. Дівчина футболіста дійсно завагітніла та народила дитину не від нього. І той, як запевнила Ліма, спортсмен поставився до цього "з розумінням".

Тобіас та його дівчина (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Але потім дівчина отримала настільки багато критики й хейту, що просто видалила усі згадки про футболіста й закрила коментарі. Сам захисник "Шахтаря" також приховав дописи та фото з обраницею. Ба більше, він теж закрив коментарі.

Тату Тобіаса (фото: instagram.com/vini_tobias_fanpage)

Між тим, ЗМІ вже з'ясували, що дівчина могла народити дитину від кур'єра. Вона нібито крутила роман з чоловіком, який доставляє їжу. При цьому усе це могло відбуватися ще до "перерви", про яку казала Ліма.

Також з'являються версії про те, що футболіст та блогерка вже давно розірвали стосунки, а тому про "паузи" не йдеться. Втім, тату, яке зробив Тобіас, навряд чи свідчить про те, що він одразу знав, що донька не від нього.

Хто такий Вінісіус Тобіас

Бразильському футболісту 20 років. Він народився у Сан-Пауло та вже встиг стати відомими. У 2022 році Тобіас доєднався до Донецького "Шахтаря".

Вінісіус Тобіас (фото: instagram.com/vinitobias)

Окрім цього, два сезони він грав за "Реал". А потім Тобіас повернувся в Збірну України. Він та його обраниця раніше часто публікували фото з Києва. Пара проводила чимало часу в Україні. Але чи разом вони нині - залишається загадкою.