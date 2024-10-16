"Український Мбаппе". Форвард "Шахтаря" відновив тренування після нетипової травми

Нападник донецького "Шахтаря" Данило Сікан повернувся до тренувальних занять після перелому носа з додатковим екіпіруванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Українець виступатиме в спеціальній захисній масці. Ідентичний аксесуар на Євро-2024 використовував лідер збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Сікан узяв участь в тренуванні "гірників" на столичній базі "Святошин". Підопічні Маріно Пушіча мали теоретичне заняття з відеоаналізом ковалівського "Колоса", втягнулися в тренування в тренажерному залі, а потім перейшли на поле. За понад годину перша команда "Шахтаря" виконала розминку, серію вправ на тримання м'яча з воротами, відпрацювала ігрові ситуації та зіграла двосторонку.

Сікан зламав ніс у стартовому турі Ліги чемпіонів проти італійської "Болоньї" (0:0). Форвард пропустив чотири поєдинки "гірників" поспіль. Натомість до національної команди України Сергій Ребров нападника не викликав.

"Шахтар" у сезоні 2024/25

Команда Пушіча посередньо стартувала в Прем'єр-лізі. Наразі "гірники" мають в активі 16 очок після дев'яти турів.

Розпочав чемпіонат "Шахтар" із розгрому полтавської "Ворскли" (5:0). Однак, потім програв житомирському "Поліссю" (0:1), а після мінімальної перемоги над київським "Лівим Берегом" поступився "Олександрії" (3:4). Матч 5-го туру проти "Кривбаса" з Кривого Рогу "гірники" не дограли через повітряну тривогу, а в наступному розгромили львівські "Карпати" (5:2).

Після нульової нічиєї з італійською "Болоньєю" в Лізі чемпіонів "Шахтар" розтрощив київську "Оболонь" (4:0) в чемпіонаті України. Утім, у 8-му турі підопічні Пушіча розписали нічию з рівненським "Вересом" (1:1). Опісля настало фіаско з "Аталантою" із Бергамо на євроарені (0:3) і розгром черкаського ЛНЗ у Прем'єр-лізі (5:1).